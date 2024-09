FUSSBALL 2000 – Der Eintrach-Videopodcast FUSSBALL 2000 – Bayernjäger Eintracht Frankfurt Stand: 30.09.2024 18:22 Uhr

Eintracht Frankfurt gewinnt auch in Kiel und ist jetzt Bayern-Verfolger Nummer eins. Die Jungs von FUSSBALL 2000 blasen zur Attacke.

Auch in dieser Saison immer am Anfang der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

Ein famoser Omar Marmoush, ein Igor Matanovic mit seinem ersten Bundesligator und ein Tuta in absoluter Top-Form: Eintracht Frankfurt gewinnt souverän in Kiel mit 4:2 und zeigt dabei ganz neue Qualitäten.

Basti, Marv, Phil und Stargast Lisa Tellers diskutieren, woher die neue Widerstandsfähigkeit der Eintracht kommt, was Marmoush so unglaublich gut macht und ob die Eintracht nun am kommenden Wochenende die Bayern aus dem Stadion fegt. Außerdem werfen sie einen Blick auf das Spiel in Istanbul und verraten, auf welches bekannte Gesicht man bei Besiktas treffen wird.