Vertragsauflösung zum Jahresende FSV Frankfurt: Aziz Bouhaddouz beendet seine Karriere Stand: 11.12.2023 16:01 Uhr

Der FSV Frankfurt muss ab sofort ohne Angreifer Aziz Bouhaddouz auskommen. Der 36-Jährige hat seinen Vertrag bei den Bornheimern aufgelöst. Dabei war er erst im Sommer zum FSV zurückgekehrt.

Aziz Bouhaddouz beendet seine Fußballer-Karriere. Der FSV Frankfurt gab am Montag bekannt, den Vertrag mit dem Stürmer zum Jahresende aufzulösen. Demnach war der 36-Jährige mit diesem Wunsch an den Verein herangetreten, um seine Karriere beenden und sich "beruflich verändern" zu können.

Bouhaddouz war erst im Sommer zum FSV zurückgekehrt, wo er einst in der Jugend gespielt hatte. Als es bei den Profis nur für Kurzeinsätze reichte, war er 2011 zum SV Wehen Wiesbaden gewechselt. Inzwischen stehen auch Viktoria Köln, die zweite Mannschaft von Bayer Leverkusen, der SV Sandhausen, der FC St. Pauli, der MSV Duisburg und sogar Al-Batin in Saudi-Arabien in seiner Vita. Außerdem machte er 17 Spiele für Marokkos Nationalmannschaft.

Regionalliga-Hinrunde lief nicht wie gewünscht

Nach seiner ablösefreien Rückkehr an den Bornheimer Hang lief es für Bouhaddouz allerdings nicht wie gewünscht. Bei seinen 15 Einsätzen in der Regionalliga Südwest stand er nur drei Mal in der Startelf, ein Tor und zwei Vorlagen sind keine optimale Ausbeute.

Im Sommer hatte Thomas Brendel, Sportlicher Leiter des FSV, noch hoffnungsvoll betont, Bouhaddouz könne "noch ein paar Jahre auf hohem Niveau spielen". Wie lange der Vertrag mit dem Angreifer laufen sollte, hatten die Frankfurter schon damals nicht mitgeteilt - nun ist er aber ohnehin obsolet.