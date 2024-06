Football Frankfurt Galaxy zittert sich zum Sieg gegen Hamburg Stand: 30.06.2024 19:21 Uhr

Frankfurt Galaxy hat gegen die Hamburg Sea Devils alles im Griff. Weil Quarterback Luke Zahradka aber ein ums andere Mal den Ball herschenkt, müssen die Hessen noch um den Sieg bangen.

Die Frankfurt Galaxy hat am Sonntag den zweiten Saisonsieg in der European League of Football (ELF) eingefahren. Am Bornheimer Hang setzten sich die Hessen nach dem Erfolg gegen Wroclaw vor zwei Wochen nun auch gegen die Hamburg Sea Devils durch. Eine gute Defensive und eine erneut wackelige Offensivvorstellung reichte den Men in Purple zum 24:18-Erfolg.

Passempfänger Norman Schumm erzielte zwei Touchdowns für die Hessen. Star-Spieler Sandro Platzgummer trug den Ball einmal in die gegnerische Endzone. Spannend blieb das Spiel nur deshalb, weil sich Galaxy-Quarterback gleich vier Turnover leistete.

"Hätte nicht so knapp sein müssen"

"Es hätte nicht so knapp sein müssen", sagte Platzgummer nach der Partie völlig zurecht bei ran.de. Die Galaxy habe das Potential, jede Mannschaft in der Liga zu schlagen, stehe sich aber einfach zu häufig selbst im Weg.

In der kommenden Woche sind die Hessen bei den Bravos in Madrid gefordert. Mit einem Sieg zieht Frankfurt in der Tabelle an den Spaniern vorbei.