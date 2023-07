Nächster Sieg in der ELF Football: Galaxy-Erfolgsserie geht in Paris weiter Stand: 23.07.2023 19:59 Uhr

Der nächste Sieg für Frankfurt Galaxy: In der European League of Football haben die Hessen auch die Paris Musketeers geschlagen. Die Men in Purple festigen damit ihren zweiten Platz in der Western Conference.

Frankfurt Galaxy hat in der European League of Football (ELF) den sechsten Sieg in Serie eingefahren. Bei den Paris Musketeers gewannen die Hessen am Sonntag eine spannende Partie mit 23:21. Durch den Sieg festigen die Men in Purple ihren zweiten Rang in der Western Conference hinter Rhein Fire.

Zur Halbzeit lagen die Frankfurter mit 13:6 vorne, nach dem Ende des dritten Viertels konnten die Franzosen aber ausgleichen. Ein Touchdown von Lorenz Regler brachte die Hessen in der spannenden Partie dann aber auf die Siegerstraße.