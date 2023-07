Nächster Neuzugang Fix! Eintracht Frankfurt schnappt sich auch Robin Koch Stand: 06.07.2023 21:34 Uhr

Nach Ellyes Skhiri hat Eintracht Frankfurt auch den Transfer von Robin Koch perfekt gemacht. Der Verteidiger wird aus Leeds ausgeliehen.

Eintracht Frankfurt hat einen weiteren Neuzugang verkündet: Verteidiger Robin Koch schließt sich den Hessen auf Leihbasis an. Das meldete der Verein am Donnerstagabend.

Koch kommt auf Leihbasis von Leeds

Koch war in der vergangenen Saison mit Leeds United, wo er noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, aus der Premier League abgestiegen, was seine Leihe möglich machte. Mit dem gebürtigen Lauterer schließt die Eintracht die Kader-Lücke in der Innenverteidigung.

Dem Vernehmen nach setzten sich die Frankfurter, ähnlich wie beim am Mittwoch verpflichteten Skhiri, gegen namhafte Konkurrenz durch: So sollen unter anderem auch Manchester United und Bayer Leverkusen an dem achtmaligen deutschen Nationalspieler interessiert gewesen sein.

Krösche und Hardung überzeugen Koch

Sportvorstand Markus Krösche sagte: "Mit fast 27 Jahren ist er im perfekten Fußballeralter, zudem bringt er wertvolle Erfahrungen aus der Bundesliga und der Premier League mit, die er in unser Team einbringen wird. Die Tatsache, dass viele namhafte Klubs sich mit ihm in den vergangenen Wochen auseinandergesetzt haben und interessiert waren, er sich aber für uns entschieden hat, zeigt, wie sehr Robin sich mit der Aufgabe identifiziert."

Koch selbst schwärmte: "Mit dem neuen Trainer, dem starken Kader und den Möglichkeiten hier im Verein ist das für mich eine sehr spannende Herausforderung, die ich mit maximaler Motivation angehe. Markus Krösche und Timmo Hardung haben sich unglaublich bemüht, dass ich zur Eintracht komme, und mich vom Weg und von der Vision überzeugt."