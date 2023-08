Reguläre Saison endet gegen Rhein Fire European League of Football: Frankfurt Galaxy lädt Rhein Fire zum Showdown Stand: 29.08.2023 07:21 Uhr

Nur eine Niederlage hat die Frankfurt Galaxy bisher kassiert. Am letzten Spieltag der regulären Saison können die Hessen Revanche nehmen – und Erzrivale Rhein Fire noch den Gruppensieg entreißen.

Die Pflicht ist getan, nun wartet auf die Footballer von Frankfurt Galaxy die Kür. Einen Play-off-Platz hatten die Hessen ohnehin schon sicher, mit dem 23:13-Sieg in Hamburg am Sonntag haben sie sich auch das Heimrecht in der ersten Runde gesichert. Die Galaktischen haben nun aber noch die Chance, besagte erste Runde direkt zu überspringen.

Sechs Teams schaffen es in dieser Saison in die Post Season. Die beiden besten überspringen das Viertelfinale und steigen direkt im Halbfinale ein. Als Belohnung für die Saisonleistung genießen sie dort dann auch Heimrecht. Platz drei und vier spielen immerhin das Viertelfinale (voraussichtlich am 9. September) vor den eigenen Fans, der Fünfte und der Sechste müssen auswärts ran. Nach dem Sieg in Hamburg kann die Galaxy nicht mehr von Rang vier verdrängt werden.

Mindestens 8.000 Zuschauer

Mit einem Sieg gegen Rhein Fire, der höher ausfällt als die Niederlage im Hinspiel (9:33), entreißen die Hessen dem Erzrivalen sogar noch den ersten Platz in der Western Conference. In diesem Fall ist die Galaxy garantiert Liga-Zweiter, steht automatisch im Play-off-Halbfinale und genießt dort Heimrecht.

Es gibt am Sonntag (16.25 Uhr) also viel zu gewinnen am Bornheimer Hang. Entsprechend groß ist der Run auf die Tickets. Bei den Galaktischen rechnet man mit mindestens 8.000 Zuschauern. Ein würdiger Rahmen für den Showdown in der "lila Hölle", wie die Galaxy-Fans ihr Stadion nennen.