Eishockey Eishockey: Tom Rowe ist neuer Trainer der Löwen Frankfurt Stand: 06.05.2024 14:42 Uhr

Die Planungen der Löwen Frankfurt gehen abseits des Eises voran. Nach einem neuen Sportdirektor hat nun auch ein neuer Trainer angeheuert. Tom Rowe kommt aus Nürnberg.

Die Löwen Frankfurt haben einen neuen Chef-Trainer gefunden. Der US-Amerikaner Tom Rowe wird die Hessen künftig betreuen und tritt damit die Nachfolge von Interims-Trainer Franz-David Fritzmeier an. Wie der DEL-Club am Montag bestätigte, erhält Rowe einen Einjahresvertrag.

"Ich freue mich, der neue Head Coach der Löwen Frankfurt zu sein und den Club in eine neue Ära führen zu können", sagte Rowe in einem ersten Statement.

Rowe bringt eine Menge Erfahrung mit

Der 68 Jahre alte Rowe kann vor allen Dingen mit einer Menge Erfahrung aufwarten, war unter anderem drei Jahre Assistenztrainer bei NHL-Club Carolina Hurricanes. In der kleineren American Hockey League coachte er gleich fünf verschiedene Clubs. Zuletzt betreute er die Nürnberg Ice Tigers in der höchsten deutschen Spielklasse. Zum Ende der vergangenen Saison trennten sich Coach und Verein einvernehmlich.

In Frankfurt folgt Rowe auf den Finnen Matti Tiilikainen, den die Löwen Anfang Januar entlassen hatten. Bis zum Saisonende fungierte Sportdirektor Franz-David Fritzmeier auch als Head-Coach. Vom umstrittenen Bad Tölzer trennten sich die Löwen dann aber vor wenigen Wochen ebenfalls. Am 1. Mai stellte der Eishockey-Erstligist Daniel Heinrizi als seinen Nachfolger vor.

Stürmer im Gepäck

Mit im Gepäck hat Rowe zudem noch einen Stürmer. Dennis Lobach wechselt von Nürnberg zu den Löwen, wie die Frankfurter am Sonntag mitteilten. "Er hat noch einiges an Potenzial in sich und ist ein Spieler, dem wir den nächsten Schritt in seiner Karriere zutrauen", sagte Sportdirektor Heinrizi.