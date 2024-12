Eishockey Eishockey: Pleiten-Serie der Löwen Frankfurt dauert an, EC Bad Nauheim oben auf Stand: 13.12.2024 22:13 Uhr

Die Löwen Frankfurt können in der DEL einfach nicht mehr gewinnen und rutschen aus den Pre-Playoff-Plätzen. Klar im Aufwind ist dagegen der EC Bad Nauheim in der zweiten Eishockey-Liga.

Die Löwen Frankfurt haben ihr Auswärtsspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Schwenninger Wild Wings am Freitagabend trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung verloren. Am Ende prangte ein 3:7 auf der Anzeigentafel im Schwarzwald.

Für die Löwen war es die fünfte Niederlage in Serie – und eine folgenreiche. Die Löwen mussten die Baden-Württemberger in der Tabelle vorbeiziehen lassen und rutschten aus den Pre-Playoff-Plätzen.

Bad Nauheim klar im Aufwind

Deutlich besser läuft es derzeit für den EC Bad Nauheim in der DEL2. Die Wetterauer feierten am Freitag ihren vierten Sieg in Folge und schickten die Eispiraten mit 4:1 zurück nach Chrimmitschau. In der Tabelle ist der EC 12. schließt aber immer mehr zu den Pre-Playoff-Plätzen auf.