Eintrachts neuer Verteidiger Eintrachts neuer Verteidiger: Robin Koch liebt die Frankfurter Emotionalität Stand: 10.07.2023 07:28 Uhr

Mit Robin Koch haben die Frankfurter den ersehnten Turm in der Verteidigung geholt. Der gebürtige Kaiserslauterer hat nun erzählt, warum er sich für die Eintracht entschieden hat. Dabei schwärmte er auch vom Auswärtsspiel in Barcelona.

Für Robin Koch war es am Ende eine Bauchentscheidung. Der 26 Jahre alte Verteidiger kommt von Leeds United zu den Hessen und sagte nun in einem Interview auf dem vereinseigenen Videokanal: "Man überlegt natürlich viel, wenn man sich verändert. Oft weiß der Kopf gar nicht mehr, wo links und rechts ist. Deswegen hat mich mein Bauch zur Eintracht gebracht."

Vor allem die Stimmung rund um die Frankfurter Spiele hatten entscheidenden Anteil bei seiner Wahl. "Ich liebe emotionalen Fußball, da ist Frankfurt mit seinen Fans genau die richtige Entscheidung. Die letzten drei Jahre konnte man auch in England nicht verpassen, was sich hier entwickelt hat. Ein Beispiel: Das Auswärtsspiel in Barcelona ist an keinem Fußballer vorbei gegangen", so Koch weiter.

Variabler einsetzbar

An das Waldstadion hat der gebürtige Kaiserslauterer und Sohn von FCK-Legende Harry Koch gute Erinnerungen. "Ich habe hier schon einmal ein Tor geschossen", erzählte er mit einem Lachen. Am 18. Spieltag der Saison 2017/18 traf Koch beim 1:1 für seinen damaligen Klub Freiburg gegen die Eintracht. Seine Bilanz gegen die Hessen: vier Spiele, ein Sieg, eine Niederlage und eben ein Remis. Dabei spielte er zwei Mal im defensiven Mittelfeld und zwei Mal in der Innenverteidigung.

Genau diese Variabilität schätzt auch Vorstand Markus Krösche: "Er ist ein absoluter Führungsspieler, der auf vielen Positionen spielen kann." Gerade aufgrund der vielen jungen Spieler im Kader sei es in der Zentrale wichtig, Erfahrung zu haben.

Koch: Mit der Eintracht angreifen

Acht Mal lief Koch für die deutsche Nationalmannschaft auf und hofft, mit seinen Auftritten in der Bundesliga auch Eigenwerbung für die anstehende Heim-EM zu machen. Nach den jüngsten Auftritten der deutschen Nationalmannschaft bestünde in der Defensive tatsächlich Bedarf. Koch, der bei seiner letzten Station in Leeds zu den Kapitänen gehörte, kann auf 73 Premier-League- und 82 Bundesliga-Spiele zurückblicken.

Was aber noch fehlt, sind Spiele im internationalen Wettbewerb. Mit Freiburg und Leeds ging es für Koch meist gegen den Abstieg. Nun soll mit der Eintracht wieder Europa das Ziel sein und gleichzeitig Europapokal genossen werden. Er sagt: "Für mich ist es das erste Mal, dass ich international dabei bin. Da will ich mit der Eintracht angreifen."