Die Eintracht wird Bauherr Eintracht wird Bauherr für neue Bob-Anschubstrecke in Frankfurt Stand: 24.09.2024 14:33 Uhr

In Frankfurt-Niederrad soll in den nächsten Monaten eine Anschubstrecke für den Bob-Sport entstehen. Auch wenn die Bau-Genehmigung noch fehlt, bereitet sich Eintracht-Präsident Matthias Beck schon einmal auf seinen eigenen Start im Bob vor.

Von Simon Schäfer

Das Vorhaben erinnert ein wenig an den Filmklassiker "Cool Runnings" mit der Bob-Mannschaft auf Jamaika. Denn, mal ganz ehrlich: Die Kombination aus Bob-Sport und Hessen mag die ein oder andere Vorstellungskraft übersteigen. Auch Eintracht-Präsident Matthias Beck musste im ersten Moment lachen, als ihm die Idee für eine Bob-Anschubstrecke vorgestellt wurde.

"An Cool Runnings habe ich ganz oft denken müssen. Gerade in den letzten Wochen, als wir uns damit beschäftigt haben, war das oft Thema", erzählte Beck mit einem Lachen bei der Vorstellung der Pläne am Montag. "In der Tat ist es exotisch für Eintracht Frankfurt, aber das macht es auch aus."

Eintracht, Land und Stadt teilen sich die Kosten

Der e. V. der Frankfurter Eintracht wird Bauherr dieses Projekt und übernimmt 300.000 Euro der Kosten von insgesamt 800.000 Euro. Den Rest teilen sich das Land Hessen mit 325.000 Euro und die Stadt Frankfurt mit 165.000 Euro auf. Damit der Spatenstich im Sportpark an der Hahnstraße, wo auch der Bundesstützpunkt Leichtathletik in Frankfurt beheimatet ist, erfolgen kann, braucht es nur noch die Bau-Genehmigung.

"Das Ziel und unser Motto sind, dass wir von der Breite in die Spitze gehen. Wir haben viele junge Athleten, die in der Leichtathletik unterwegs sind und die über dieses Thema vielleicht ihren Weg in den Bob-Sport finden", erklärte Beck die Ziele des Projekts.

Mathias Beck (links) wird mit der Eintracht Bauherr der Bob-Anschubstrecke.

Eintracht erfolgreich im Bob-Sport

Dabei hat die Eintracht bereits erfolgreiche Bob-Athletinnen und -Athleten in den eigenen Reihen - wie Deborah Levi. Die 27-Jährige wurde vor zwei Jahren Olympiasiegerin im Zweierbob. Oder auch Joshua Tasche, der vergangenen Dezember an der Seite von Johannes Lochner Vize-Europameister im Zweierbob wurde.

Tasche erklärte am Montag, dass sie bislang immer alle zwei Wochen weite Strecken mit dem Auto zurücklegen müssen, um auf Anschubstrecken zu trainieren, von denen es in Deutschland nur sehr wenige gibt. "Beispielsweise in Winterberg oder in Nordrhein-Westfalen. Wir sind stundenlang auf der Autobahn unterwegs, um eine Stunde zu trainieren. Es würde es sehr erleichtern, wenn hier eine Anschubstrecke wäre", berichtete Tasche.

Startphase macht ein Drittel eines guten Laufs aus

Dabei sei das Training der Startphase extrem wichtig, wie der 29 Jahre alte Anschieber betonte: "In der Regel sagt man, dass es ein Drittel von einer Bobfahrt ausmacht. Also ein Drittel die Startleistung, ein Drittel das Material und noch einmal ein Drittel die Fahrleistung des Piloten."

Die 75 Meter lange Anschubstrecke würde die optimalen Trainingsbedingungen bieten, so Tasche. Die Bahn selbst erinnert an eine Sprintstrecke, so ist die Oberfläche auch ein Tartanbelag, nur geht es am Anfang leicht bergab und am Ende zum Bremsen wieder bergauf. Sobald die Genehmigung für den Bau erteilt ist, kann die Strecke aus Fertigteilen zusammengesetzt und innerhalb von 4 Monaten aufgebaut werden.

Fischbach: "Das ist mehr als ein Traum"

Mit Blick auf die kommenden Olympischen Winterspiele Anfang 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo hofft Erica Fischbach, die Präsidentin des Hessischen Bob- und Schlittensportverbandes, dass die Strecke bis zum Trainingsbeginn im April fertig ist. "Das ist mehr als ein Traum. Da überkommen mich Emotionen, weil ich mein ganzes Leben lang Herzblut und Leidenschaft in den Sport gesteckt habe", erklärte Fischbach gerührt.

Die geplante Bob-Anschubstrecke soll in der Sportanlage an der Hahnstraße entstehen.

Die Verbands-Präsidentin hat großen Anteil daran, dass das Projekt nun kurz vor seiner Umsetzung steht. Der Verein Eintracht Frankfurt würde dabei die Rolle des Bauherrn übernehmen und Beck eventuell auch mal die Rolle eines Bob-Athleten. "Da muss ich noch ein wenig trainieren, aber wenn es soweit ist, würde ich es mir auch mal zutrauen", sagte der Eintracht-Präsident mit einem Lachen.