Eintracht mit Linienrichter-Kritik Nach Koch-Verletzung: "Kann ich nicht nachvollziehen" Stand: 17.12.2023 21:22 Uhr

Eintracht Frankfurt muss möglicherweise im letzten Spiel des Jahres auf Robin Koch verzichten. Trainer Dino Toppmöller war nach der Niederlage bei Bayer Leverkusen sauer - und sparte nicht mit Kritik an einer Entscheidung des Linienrichters.

Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt (3:0) war schon entschieden, als es noch zu einem großen Aufreger aus Sicht der Gäste kam. Die Leverkusener waren erneut durchgebrochen und am Ende der Kette klärte Robin Koch in allerhöchste Not. Das Pikante bei dieser Situation: Die Abseitsposition war so deutlich, dass der Linienrichter früher hätte eingreifen können - oder sogar müssen.

Toppmöller mit Linienrichter-Kritik nach Koch-Verletzung

Koch verletzte sich so schwer, dass er nach 64 Minuten vom Platz humpelte. Sein Trainer Dino Toppmöller sprach anschließend von Problemen im Bereich der Ferse und Achillessehne. Der 43-Jährige war dementsprechend geladen auf der Pressekonferenz: "Ich glaube, dass es für jeden Trainer sehr ärgerlich ist, wenn es klar Abseits ist und der Spieler trotzdem 30 Meter nachverteidigen muss. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man das laufen lässt."

Toppmöller machte schon während der laufenden Begegnung seinem Ärger Luft, indem er auf den vierten Offiziellen zuging und ihm erklärte: "Ich kann verstehen, dass man weiterlaufen lässt, wenn es knapp ist, damit der VAR eingreifen kann. Aber wenn wir von zwei bis drei Metern Abseits sprechen, dann habe ich kein Verständnis dafür, dass die Fahne nicht gehoben wird und es dieses Verletzungsrisiko gibt."

Koch droht gegen Gladbach auszufallen

Ob der Abwehrchef, der erneut sehr zweikampfstark (gewann beide Duelle) und passsicher (94 Prozent angekommen) agierte, bis zum letzten Heimspiel des Jahres gegen Borussia Mönchengladbach fit wird, ist damit mehr als fraglich. Ein erneuter Ausfall von Koch würde den Frust von Toppmöller weiter vergrößern.