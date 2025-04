News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Toppmöller spürt Vorfreude statt Druck Stand: 25.04.2025 14:30 Uhr

25.04.25, 14:30 Uhr: Rest-Hoffnung auf Götze-Comeback

Für Mario Götze wird der Saison-Endspurt ein Wettlauf gegen die Zeit. Ob der Spielmacher von Eintracht Frankfurt, der wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausfällt und auch am Samstag (18.30 Uhr) gegen RB Leipzig fehlen wird, in dieser Spielzeit noch einmal zum Einsatz kommt, ist weiter unsicher. "Es besteht noch die Hoffnung, dass er die letzten beide Spiele machen kann", sagte Trainer Dino Toppmöller am Freitag. Götze werde sich in den nächsten Tagen einer weiteren MRT-Untersuchung unterziehen, danach sei man schlauer. "Wir müssen den Heilungsprozess abwarten", so Toppmöller.

25.04.25, 14:26 Uhr: Toppmöller spürt Vorfreude statt Druck

Trotz der großen Chance auf einen Riesen-Schritt in Richtung Champions League spürt Dino Toppmöller vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen RB Leipzig keinen Druck. Das direkte Duell mit dem ersten Verfolger sei eine tolle Möglichkeit, betonte Toppmöller am Freitag. Schon jetzt von einem Endspiel zu sprechen, sei aber verfrüht. "Wir haben uns über 30 Spieltage eine brutale Ausgangsposition erarbeitet." Unabhängig vom Ergebnis gebe es danach aber noch drei Spiele. "Wenn uns jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir am 31. Spieltag gegen einen direkten Konkurrenten um die Königsklasse spielen, hätten wir das alle genommen. Wir haben eine große Vorfreude."

25.04.25, 12:36 Uhr: Leipzig in Frankfurt ohne Orban

RB Leipzig muss im Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt auf Abwehrchef Willi Orban verzichten. Der Innenverteidiger hat weiter muskuläre Probleme und fällt aus. "Die Ursache ist gefunden, doch er steht spätestens gegen Bremen zur Verfügung", sagte RB-Interimstrainer Zsolt Löw am Freitag. Wieder mit dabei ist hingegen Spielmacher Xavi Simons, der seine Gelbsperre abgesessen hat und in die Startelf zurückkehren wird. "Er ist in Topform", so Löw. Auch David Raum, Assan Ouedraogo und Kevin Kampl stehen wieder im Spieltagskader. Bei Antonio Nusa entscheidet sich ein Einsatz kurzfristig.

25.04.25, 09:03 Uhr: Rechtsruck in der Kurve? Beck will gegenwirken

Eintracht-Präsident Mathias Beck will sich nach seiner krankheitsbedingten Pause auch mit den Veränderungen in der Frankfurter Fankurve auseinandersetzen. Nach dem homophoben Banner beim Spiel auf St. Pauli und der Böhse-Onkelz-Choreographie gegen Tottenham betonte Beck, dass die Werte der Eintracht "weiterhin klar vorgegeben" seien. Man müsse in den Dialog mit der Kurve treten und einen gemeinsamen Nenner finden, betonte der Nachfolger von Peter Fischer in einer Medienrunde am Donnerstag. Es sei zwar klar, dass die Fan-Szene heterogen sei. Aber: "Wenn es einen Rechtsruck gibt, muss mit diesen Leuten konsequent umgegangen werden."

25.04.25, 07:24 Uhr: Leipzigs Kampl siegessicher nach Frankfurt

Leipzigs Mittelfeldspieler Kevin Kampl ist davon überzeugt, dass RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr) in Frankfurt drei Punkte holen wird. Die Sachsen bräuchten zwar "deutlich mehr Energie" als beim enttäuschenden Heim-Remis gegen Holstein Kiel. RB habe sich gegen die Eintracht aber einen guten Matchplan zurechtgelegt. "Der wird uns zum Erfolg führen", so Kampl in einem vereinseigenen Interview. Auch die erneute Qualifikation für die Königsklasse ist für den 34-Jährigen ausgemacht Sache. "Ich bin mir sicher, dass wir mit unserer brutalen Qualität den Weg in die Champions League gehen werden."

24.04.25, 13:04 Uhr: Eintracht-Präsident Beck schwebte in Lebensgefahr

Eintracht Frankfurts Präsident Mathias Beck hat sich in einer Medienrunde am Donnerstag zu seiner Erkrankung im Frühjahr geäußert. Beck war mehrere Wochen mit einer Lungenentzündung ausgefallen und musste schließlich am Herzen operiert werden. "Ich bin Asthmatiker. Wenn es zu einer Grippe kommt, geht die direkt auf die Lunge. Ich habe mich nicht so gut verhalten und weiter gearbeitet. Die Lungenentzündung hat sich dann deutlich verschlechtert", so Beck. Nach neun Wochen kam Beck ins Krankenhaus und wurde dort vom Kardiologen untersucht. "Dabei ist herausgekommen, dass etwas am Gefäß war. Ich bin sofort in den OP gekommen. Dort habe ich einen Katheter bekommen und man hat festgestellt, dass das eine Gefäß zu 90 Prozent zu war. Ich hatte riesiges Glück, dass ich an dem Tag im Krankenhaus war. Es war eine kritische Situation", so Beck. Auf die Nachfrage, ob die Situation lebensbedrohlich war, sagte Beck: "Ja. Ist das Gefäß zu hundert Prozent zu, dann geht nichts mehr."

24.04.25, 12:15 Uhr: Eintracht-Präsi Beck: "Krösche bleibt"

Eintracht-Präsident Mathias Beck hat einen Verbleib von Sportvorstand Markus Krösche über diesen Sommer hinaus garantiert. "Er bleibt auf jeden Fall. Ich habe mit ihm einen sehr guten Kontakt. Wir haben kurz gesprochen, das hat er sofort abgeräumt", sagte Beck bei einer Medienrunde am Donnerstag. Krösche war zuletzt mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden, dementierte eine solche Option aber auch selbst. "Er hat gesagt, 'ich bleibe'. Wir planen die Zukunft gemeinsam mit der Eintracht. Wir sind froh, dass wir ihn an Bord haben", sagte Beck. Club und Vorstand hatten im Vorjahr den Vertrag bis Sommer 2028 verlängert.

24.04.25, 08:04 Uhr: Nachuntersuchungen bei Kaua Santos

Bei Eintracht Frankfurts verletztem Torwart Kaua Santos stehen Nachuntersuchungen an. Der Torwart hat sich am hinteren Kreuzband verletzt, bei den Nachuntersuchungen geht es um die Frage, ob der Keeper konservativ behandelt werden kann. Sollte Santos um eine Operation herumkommen, könnte dies laut Bild-Zeitung die Ausfallzeit auf knapp vier Monate reduzieren. Eine Operation zöge eine Ausfallzeit von etwa neun Monaten nach sich. Santos hatte sich im Spiel gegen Tottenham Hotspur bei einem Zusammenprall am Knie verletzt.

23.04.25, 21:29 Uhr: Eintracht bastelt am Offensiv-System

Vor dem Spiel gegen den FC Augsburg sprach Eintracht-Coach Dino Toppmöller von einer möglichen Grundsatzentscheidung für eine Doppelspitze. Im Spiel selbst aber funktionierte das System mit zwei Stürmern nur bedingt, erst mit der Einwechslung von Ansgar Knauff und Jean-Matteo Bahoya nahm das Spiel der Hessen Fahrt auf. Für die offensive Ausrichtung im Kampf um die Champions League könnten die zwei unterschiedlichen Habzeiten gegen den FCA richtungsweisend für die Eintracht sein.

23.04.25, 12:02 Uhr: Matanovic fehlt krank

Eintracht Frankfurt hat am Mittwoch die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen RB Leipzig aufgenommen. Beim mittäglichen Training fehlten Mario Götze, Kaua Santos, Krisztian Lisztes und Youngster Ebu Bekir Is verletzt. Igor Matanovic war zudem krank daheim geblieben. Junior Dina Ebimbe absolvierte ein individuelles Trainingsprogramm.

Igor Matanovic in Aktion

23.04.25, 08:34 Uhr: Carragher wünscht sich Ekitiké in Liverpool

Liverpool-Legende Jamie Carragher wünscht sich Eintracht-Stürmer Hugo Ekitiké bei seinem alten Club. "Für mich sieht er wie ein Spieler aus, den Liverpool holt", sagte der ehemalige Verteidiger der Reds im Podcast "TheOverlapUS". "Er macht es in Frankfurt bisher wirklich richtig gut und hat in dieser Saison sehr gute Statistiken", führte Carragher weiter aus. Ekitiké besitzt bei der Eintracht noch einen Vertrag bis 2029, ein Abgang im Sommer gilt aber als wahrscheinlich, gleich mehrere Premier-League-Clubs sollen an dem Stürmer interessiert sein.

Hugo Ekitiké feiert sein Tor gegen Heidenheim betont lässig.

23.04.25, 08:19 Uhr: Augsburg-Spiel war großer Königsklassen-Schritt

Die Laune bei Eintracht Frankfurt kann das Remis in Augsburg nur bedingt aufhellen, ein großer Schritt in Richtung Champions League war das Spiel dennoch. Schon am Samstag könnte der Sekt kaltgestellt werden. Wenn der Kopf mitspielt.

22.04.25, 16:04 Uhr: Kooperation mit Accra Lions FC ab Juni

Eintracht Frankfurt geht ab Juni eine Partnerschaft mit dem ghanaischen Klub Accra Lions FC ein. Wie die Hessen am Dienstag mitteilten, zielt das Engagement auf die Förderung junger Talente und die "Stärkung der internationalen Präsenz" ab. "Unsere Spieler und Trainer können von dieser Zusammenarbeit enorm profitieren", ist sich Accras Präsident Oliver König sicher. Die Löwen aus der ghanaischen Hauptstadt wurden erst 2015 gegründet. In der Saison 2023/24 sicherte sich das weltweit jüngste Team im professionellen Fußball die Vizemeisterschaft. "Diese Initiative wird uns nicht nur helfen, Talente aus Afrika zu entdecken, sondern auch dazu beitragen, unsere sportlichen und organisatorischen Erfahrungen mit einem dynamischen Verein wie Accra Lions zu teilen", so Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.

22.04.25, 07:45 Uhr: Vertrag bis 2027? Trapp hat wohl 25 -Spiele-Klausel

Eintracht-Keeper Kevin Trapp könnte länger als bis zum Sommer 2026 bei den Frankfurtern unter Vertrag stehen. Dann endet eigentlich sein aktueller Kontrakt, in dem jedoch eine Klausel festgehalten ist, die eine automatische Verlängerung um ein Jahr bis 2027 ermöglicht. Dass es im Vertrag eine Möglichkeit gibt, dass der Keeper länger als 2026 bei den Hessen bleibt, hatte der Schlussmann selbst schon bestätigt. Die Bild-Zeitung legt nun konkrete Zahlen vor: Einem Bericht vom Dienstag zufolge, verlängert sich der Kontrakt bis 2027, sollte Trapp in der im Sommer startenden Spielzeit rund 25 Spiele in der Bundesliga absolvieren. Nach der schweren Verletzung von Konkurrent Kaua Santos scheint das für den Spitzenverdiener der Hessen definitiv nicht ausgeschlossen.

Eintracht-Keeper Kevin Trapp - derzeit verletzt.

22.04.25, 07:35 Uhr: Bericht: BVB-Interesse an Koch

Borussia Dortmund scheint ein Auge auf Eintracht-Abwehr-Chef Robin Koch geworfen zu haben. Wie der TV-Sender Sky am Montag berichtete, beobachtet der BVB den 28-Jährigen und ist sehr interessiert an einer Verpflichtung. Koch besitzt in Frankfurt zwar noch einen Vertrag bis 2027, hat im Sommer aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von gut 20 Millionen Euro. Dem Bericht zufolge hat es bereits Gespräch zwischen den Dortmundern und Koch gegeben.

Robin Koch bejubelt sein Tor gegen Heidenheim.

21.04.25, 18:14 Uhr: FUSSBALL 2000 bespricht Augsburg und Tottenham

Nach dem Aus im Europapokal und dem Unentschieden in Augsburg muss sich Eintracht Frankfurt im Saison-Endspurt wieder aufrichten - trotz der schmerzhaften Ausfälle von Mario Götze und Kaua Santos. Der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000 erklärt in seiner neuen Folge, wie das gelingen kann.

21.04.25, 12:56 Uhr: Trapp: "Es tut mir sehr leid für Kaua"

Nach seiner starken Vorstellung in Augsburg dachte Eintracht-Torwart Kevin Trapp bald auch wieder an seinen verletzten Kollegen Kaua Santos. "Fußball ist sehr schnelllebig, das weiß ich auch nach den 15, 20 Jahren, die ich dabei bin. Es tut mir sehr leid für Kaua, der gut drauf war, der wirklich gute Spiele gemacht hat." In einem persönlichen Gespräch habe Santos aber vergleichsweise gefasst gewirkt trotz seines Kreuzbandrisses. "Er ist ein guter Junge, der sicherlich stärker zurückkommen wird", so Trapp über Santos.

21.04.25, 09:28 Uhr: Toppmöller lobt "Top-Reaktion"

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller fand nach der Nullnummer in Augsburg tadelnde und lobende Worte für seine Mannschaft. "Wir haben eine schwache erste Hälfte gezeigt, das war mit dem Ball wirklich schlecht." Nach der Pause, so der Coach, habe seine Mannschaft aber "eine Top-Reaktion" gezeigt, zumal dem Team ja auch noch das Europa-League-Aus gegen Tottenham in den Hinterköpfen gesteckt habe. "Da hatten wir mehrere Chancen zum Sieg", sagte Toppmöller.

21.04.25, 08:15 Uhr: Analyse der Nullnummer in Augsburg

Die Eintracht zeigt beim 0:0 in Augsburg gerade in der ersten Hälfte eine schwache Leistung, etliche Problemzonen werden dabei offengelegt. Nach der Pause aber steigern sich die Hessen und zeigen durchaus, dass sie es ernst meinen mit der Champions-League-Qualifikation. Eine Analyse:

21.04.25, 08:09 Uhr: Highlights vom SGE-Spiel in Augsburg

Es fielen zwar keine Tore, Chancen gab es aber doch einige. Die Highlights vom Eintracht-Gastspiel beim FC Augsburg.

21.04.25, 07:55 Uhr: SGE noch ohne Torwart-Plan

Nach der schweren Knieverletzung von Torwart Kaua Santos gibt es bei der Eintracht noch keinen Plan, wie der Bundesligist auf den monatelangen Ausfall des Brasilianers reagieren wird. "Es geht erstmal nur um diese Saison", sagte Sportvorstand Markus Krösche nach dem 0:0 in Augsburg zur veränderten Torwart-Situation bei den Hessen. "Wir sind froh, dass Kevin wieder zurück ist und heute seine Leistung gebracht hat", ergänzte Krösche mit Blick auf Kevin Trapp. Santos hatte sich am vergangenen Donnerstag beim Frankfurter Ausscheiden aus der Europa League gegen Tottenham (0:1) einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen. Ob er operiert wird, steht nach Angaben von Krösche nicht fest: "Das wird man sehen. Es gibt noch ein paar Untersuchungen. Und dann schauen wir mal, was die Ärzte sagen."

20.04.25, 18:05 Uhr: SGE hadert nach Remis mit Chancenverwertung

Angesichts der starken zweiten Halbzeit hadert Eintracht Frankfurt ein wenig mit dem torlosen Remis beim FC Augsburg. "Am Ende müssen wir uns einfach vorwerfen, dass wir das Spiel nicht gewinnen. Ich habe die Riesenchance, Hugo Ekitiké hat noch eine große Chance. So sind es auf jeden Fall zwei Punkte zu wenig", sagte Ansgar Knauff, der die beste Gelegenheit der Hessen liegen ließ, bei DAZN. Keeper Kevin Trapp nannte den Punkt trotzdem wichtig im Endspurt und betonte die starke mentale Leistung der Hessen. "Nach dem Ausscheiden am Donnerstag so aufzutreten wie in der zweiten Hälfte, das spricht schon für uns und gibt uns viel Kraft."

20.04.25, 17:22 Uhr: Keine Tore in Augsburg

Drei Tage nach dem Ausscheiden im Europa-League-Viertelfinale ist die Eintracht in der Bundesliga beim FC Augsburg nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Dabei fanden die Hessen erst nach der Pause richtig in die Partie. In der ersten Hälfte brachte die SGE keinen einzigen Abschluss zustande. Das änderte sich im zweiten Durchgang gründlich. Vor allem der eingewechselte Ansgar Knauff brachte sehr viel Schwung in die Partie, kam mehrfach selbst zu teilweise hochkarätigen Möglichkeiten. So geriet die zweite Hälfte zwar deutlich kurzweiliger, blieb aber ebenfalls torlos.

20.04.25, 15:15 Uhr: Ex-Eintracht-Spieler Werner Lorant ist tot

Die Fußballwelt trauert um den früheren Eintracht-Spieler und langjährigen Trainer Werner Lorant. Wie sein ehemaliger Verein 1860 München mitteilte, starb Lorant am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Lorant absolvierte insgesamt 173 Spiele für Eintracht Frankfurt, erzielte dabei 30 Tore und gewann mit den Hessen 1980 den UEFA-Cup und 1981 den DFB-Pokal. Nach seiner aktiven Karriere wurde er vor allem als Trainer von 1860 München berühmt. Lorant trainierte die Löwen von 1992 bis 2001. Lorant führte den Klub in nur zwei Jahren aus der Drittklassigkeit in die Bundesliga und schaffte in den folgenden Jahren auch die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb. Nach seiner Entlassung in München folgten zahlreiche Stationen im Ausland, etwa in der Türkei, in China oder auf Zypern. Mehr zum Tod von Werner Lorant gibt es beim Bayerischen Rundfunk.

20.04.25, 14:43 Uhr: Drei Wechsel in der Startelf nach Tottenham-Spiel

Dino Toppmöller nimmt vor dem Spiel beim FC Augsburg gegenüber dem Tottenham-Spiel drei Änderungen in der Startelf vor. Kevin Trapp kehrt nach der Verletzung von Kaua Santos zurück ins Tor. Mario Götze fehlt ebenfalls verletzt, Jean-Mattéo Bahoya sitzt zunächst auf der Bank. Dafür stehen Farès Chaibi und Michy Batshuayi in der Startformation.

