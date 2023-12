Das Wichtigste zu Eintracht-Gladbach Eintracht-Gladbach: Eigentlich kann es hier nur einen Sieger geben Stand: 20.12.2023 07:34 Uhr

Eintracht Frankfurt möchte gegen Borussia Mönchengladbach mit einem Sieg für einen versöhnlichen Jahresabschluss sorgen. Während hinter der einen oder anderen Personalie noch ein Fragezeichen steht, steht - laut Statistik - der Sieger eigentlich schon fest. Das Wichtigste zum Spiel.

Im letzten Spiel des Kalenderjahres 2023 empfängt Eintracht Frankfurt vor heimischer Kulisse am Mittwoch Borussia Mönchengladbach. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Die Ausgangslage

Das Personal

Das sagen die Trainer

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Die Statistik des Spiels

So verfolgen Sie das Spiel

Die Ausgangslage

Ein Spiel noch. Dann ist es geschafft. Dann ist diese ewig lange zweite Jahreshälfte von Eintracht Frankfurt vorbei. Gegen Borussia Mönchengladbach wartet auf die Hessen das sage und schreibe 27 (!) Pflichtspiel seit der Sommerpause. Das schlaucht, was man den Hessen an der einen (Saarbrücken) oder anderen (Augsburg) Stelle auch anmerkte. "Es ist noch ein bisschen was im Tank", versicherte aber Coach Dino Toppmöller. Das ist beruhigend.

Denn das Spiel gegen die offensivstarken Gladbacher dürfte noch einmal ein kleiner Fingerzeig werden. Gewinnen die Hessen gegen den Tabellenelften, sind sie vor der Weihnachtspause in Schlagdistanz zu den Europapokal-Rängen. Verliert die Eintracht jedoch, dürfte der trotz des furiosen Bayern-Sieges insgesamt eher maue Jahresausklang mehr ins Gewicht fallen. Spannung ist also garantiert.

Das Personal

Bei der Eintracht entspannt sich ein wenig die Personallage. Omar Marmoush wird nach Erkrankung und Gelbsperre auf jeden Fall wieder dabei sein, dazu ist Farès Chaibi "wieder bei 100 Prozent". Auch Ellyes Skhiri ist nach überstandener Oberschenkelverletzung "ein Startelfkandidat", wie Dino Toppmöller erklärte. Fragezeichen stehen jedoch hinter Willian Pacho und Robin Koch. Bei beiden ist Toppmöller aber zuversichtlich.

Bei der Borussia ist Stürmer Tomas Cvancara wieder einsatzbereit. Der 23-Jährige sei "komplett ausgeheilt" und stehe zur Verfügung, sagte Trainer Gerardo Seoane. Der Neuzugang war zuletzt erst verletzt und dann erkrankt ausgefallen. Noch nicht zur Verfügung steht dagegen Ko Itakura nach seiner Operation am Sprunggelenk. "Er ist schmerzfrei, steht aber noch nicht im Kader, weil wir ihn auf ein gewisses Fitnesslevel bringen müssen", sagte Seoane.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht gegen Gladbach spielen.

So könnte Gladbach spielen: Nicolas - Scally, Elvedi, Wöber - Weigl - Honorat, Kone, Reitz, Netz - Plea - Cvancara

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Es ist schon noch etwas drin im Tank. Unser Anspruch ist, das Spiel zu gewinnen. Wir versuchen nochmal absolut ans Limit ranzukommen und mit einem positiven Erlebnis in die Pause zu gehen. Die Borussia ist eine sehr kompakte Mannschaft mit guten Abläufen. Ihre Topqualität sehe ich vorne. Es wird eine große Herausforderung."

Gerardo Seoane: "Es gibt in der Bundesliga keine unwichtigen Spiele. Wir wissen, dass es in Frankfurt vor allem um die Intensität und Bereitschaft geht. Die Frankfurter Identität ist ein Fußball mit einer gewissen Intensität. Man hat gesehen, zu was die Eintracht fähig ist. Sie haben viele interessante Spieler."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Kaum fehlte Omar Marmoush beim Auswärtsspiel der Hessen in Leverkusen, blieb die Eintracht direkt ohne eigenen Treffer. Gegen Mönchengladbach soll der aktuell mit Abstand formstärkste Angreifer der Frankfurter nun wieder von Beginn an stürmen. Gegen die wacklige Defensive der Fohlen (nur Darmstadt kassierte mehr Gegentreffer) nicht das Allerschlechteste.

Dass bei der Borussia aber ebenfalls ein Angreifer vor der Rückkehr in die Startelf steht, ist aus Frankfurter Sicht nicht unbedingt hilfreich. Die Borussia ist sowieso schon sehr offensivstark, die Fohlen stellen die fünftbeste Offensive der Liga, und nun ist Cvancara wieder mit von der Partie. Mit dem Tschechen dürfte das Team von Seoane nicht weniger gefährlich werden. Aufgepasst, heißt es da aus Eintracht-Sicht.

Die Statistik des Spiels

Eigentlich kann dieses Spiel am Ende nur ein Ergebnis haben. Aus gleich zwei Gründen. Einerseits hat die Eintracht aus den vergangenen 17 Bundesliga-Heimspielen nur eine einzige Niederlage - gegen den VfB Stuttgart - kassiert, zum anderen haben die Fohlen aus den vergangenen 15 Bundesliga-Auswärtsspielen gerade einmal einen kümmerlichen Auswärts-Sieg eingefahren.

Absolute Heim-Macht trifft am Mittwochabend im Waldstadion also absolute Auswärts-Schwäche. Was soll da aus Frankfurter Sicht schon schiefgehen?

So verfolgen Sie das Spiel live

Auf sportschau.de können Sie die Partie von Eintracht Frankfurt bei Bayer Leverkusen live im Audiostream verfolgen. Auch einen Liveticker samt Tabelle und Statistiken gibt es dort. Zu sehen ist das Spiel beim Bezahlsender Sky.