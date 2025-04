Vor Auswärtsspiel in Augsburg Eintracht Frankfurt: Götze-Ausfall stellt Toppmöller vor Grundsatzentscheidung Stand: 19.04.2025 13:12 Uhr

Nach dem Aus in der Europa League geht es für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga beim FC Augsburg weiter. Weil Spielmacher Mario Götze länger ausfällt, stellt das die Hessen vor eine Grundsatzentscheidung.

Nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Europa League gegen Tottenham war Dino Toppmöller auch am Freitag noch immer die Enttäuschung anzusehen. "Von uns hat keiner gut geschlafen", sagte der Trainer der Eintracht bei der Pressekonferenz. Seine Spieler Rasmus Kristensen und Hugo Ekitiké hätten gar überhaupt kein Auge zugetan.

"Es gilt die Enttäuschung schnellstmöglich abzuschütteln und den Fokus wieder auf die Bundesliga zu richten", so Toppmöller. Sein Team wird am Sonntag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg zu Gast und darum bemüht sein, weiter wichtige Punkte zu sammeln, um die Qualifikation für die Champions League zu erreichen. "Da haben wir uns eine sehr gute Ausgangslage geschaffen."

In der Tabelle belegen die Frankfurter aktuell Rang drei. Der würde sie in die Königsklasse bringen, allerdings befindet sich die Konkurrenz aus Leipzig, Mainz, Freiburg und Mönchengladbach fünf Spieltage vor Ende der Saison noch in Schlagdistanz.

Toppmöller muss Grundsatzentscheidung treffen

Besonders spannend wird sein, wer neben Toppmöller im Bus auf dem Weg nach Augsburg sitzen wird. Mario Götze wird es definitiv nicht sein. Der Mittelfeldspieler hatte sich beim Rückspiel gegen Tottenham am rechten Oberschenkel verletzt und musste daraufhin ausgewechselt werden. Wie der Verein am Freitagabend mitteilte, wird er "bis auf Weiteres ausfallen".

Der Ausfall wird die Hessen zu einer "Grundsatzentscheidung" führen, wie es Toppmöller bezeichnete. Denn der längerere Ausfall von Götze könnte einen kompletten Systemwechsel nach sich ziehen. "Das ist absolut eine Überlegung", so Toppmöller.

Künftig mit zwei Spitzen zu agieren wäre eine naheliegende Umstellung, denn mit Igor Matanovic, Elye Wahi, Michy Batshuayi und Hugo Ekitiké hat die Eintracht wieder alle Stürmer an Bord. "Da müssen wir die Entscheidung nicht nur aufs Spiel treffen, sondern vielleicht auch dahingehend, dass wir uns bis zum Saisonende auf dieses System festlegen", kündigte Frankfurts Coach an.

Ersetzt Trapp wieder Santos?

Große Überlegungen wird er sich wohl auch hinsichtlich der Torwartposition machen. Machen müssen. Denn, wie ebenfalls seit Freitagabend klar ist, wird Keeper Kaua Santos wegen eines Kreuzbandrisses der Eintracht in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen.

Für ihn könnte Kapitän Kevin Trapp wieder ins Tor der Hessen rücken. "Er ist diese Woche ins Training eingestiegen. Wir müssen schauen, ob er für das Spiel schon wieder eine Option ist", so Toppmöller. Beim Abschlusstraining möchte er die Entscheidung treffen. Falls Trapp noch nicht fit genug für die Partie in Augsburg ist, wird wohl mit Jens Grahl der dritte Torhüter der Hessen im Kasten stehen.

Toppmöller: "Augsburg ist eine kompakte Mannschaft"

Neben dem umfangreichen Blick auf die eigene Mannschaft verpasste es Toppmöller am Freitag auf der Pressekonferenz aber nicht, auch ein paar Worte zum Gegner zu verlieren: "Augsburg ist eine sehr kompakte Mannschaft, die sehr gut im Zweikampf ist und nach vorne gute Abläufe hat." Er und sein Team wüssten darüber hinaus um die Bedeutung des Spiels.

So ist es eine Partie, in der die Eintracht ihre Enttäuschung über das Aus im Europacup abschütteln und sich gleichzeitig - eben durch den Ausfall von Götze - wahrscheinlich in einem neuen System zurecht finden muss.