Gerüchte um Premier-League-Stürmer Eintracht Frankfurt: Gerüchte um Stürmer Sasa Kalajdzic Stand: 28.12.2023 21:10 Uhr

Eintracht Frankfurt befindet sich weiter auf der Suche nach neuen Stürmern. Mit Sasa Kalajdzic ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga in den Fokus gerückt. Könnte der Sturmtank der Wolverhampton Wanderers die Hessen verstärken?

Wenn Trainer Dino Toppmöller am 2. Januar 2024 mit der Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt, fehlen ihm drei Stützen: Ellyes Skhiri im defensiven Mittelfeld und vor allem die Offensivleute Farés Chaibi und Omar Marmoush – alle bereiten sich mit ihren Nationen auf den Afrika-Cup (13. Januar bis zum 11. Februar) vor. Aktuell gibt es für dieses Trio noch keinen Ersatz. Ob sich in den kommenden Tagen bei Eintracht Frankfurt etwas bewegt?

Krösche soll intensiv um Kalajdzic buhlen

Donny van de Beek soll auf Leihbasis von Manchester United kommen, auch bei Rafiu Durosinmi von Viktoria Pilsen stehen die Zeichen auf Transfer. Doch damit soll noch nicht Schluss sein. Wie Bild am Donnerstag meldete, "verhandelt Krösche auch intensiv um eine Leihe" von Sasa Kalajdzic.

Der 26-Jährige wechselte im Sommer 2022 für 18 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Wolverhampton Wanderers. Er verletzte sich damals beim Debüt schwer, fehlte die komplette erste Saison wegen eines Kreuzbandrisses. In dieser Spielzeit stand er nur einmal von Beginn auf dem Feld, erzielte bei seinen elf Einsätzen aber zwei wichtige Treffer. Er weiß also, wo das Gehäuse steht.

Berater: "Sasa ist fit wie nie zuvor"

Sein Berater Sascha Empacher öffnete im Gespräch mit dem österreichischen Journalisten Peter Linden bereits die Tür: "Sasa hat wenig gespielt, aber seine zwei Tore brachten sechs Punkte, ohne denen Wolverhampton nur knapp vor den Abstiegsrängen stehen würde. Er hat hart gearbeitet, ist fit wie nie zuvor, es gibt Interessenten für ihn - sowohl in der Premier League als auch in der Bundesliga."

Kalajdzic traf auch schon zweimal gegen die Eintracht

Ein Stürmer à la Kalajdzic würde bestens ins Profil der Hessen passen. Der Österreicher will sich für die Europameisterschaft 2024 rüsten. Mit seinen zwei Metern Körpergröße erfüllt er bestens die angedachte Rolle des Wandstürmers. Wie stark Kalajdzic in solchen Situationen ist, bekam die Eintracht selbst zu spüren. In drei Partien gegen die Frankfurter traf er zweimal.

Besonders eindrücklich war sein Treffer bei der 2:3-Niederlage des VfB gegen die Eintracht im Februar 2022. Einen langen Ball nahm er mit dem Rücken zum Tor, hauteng verteidigt von Evan N'Dicka, mit der Brust an und kontrolliert ihn. Kalajdzic passte zu Borna Sosa, bewegte sich blitzartig in den Strafraum - und köpfte die Maßflanke des Linksverteidigers unhaltbar ein. N'Dicka war in dieser Situation, obwohl er ihm keinen Millimeter Platz ließ, chancenlos.

Toppmöller wünscht sich einen Wandstürmer

Toppmöller jedenfalls wünscht sich einen solchen Spielertypen für die "Exit-Bälle" der Verteidiger. Einen Stürmer, der das Leder behauptet und sichert, sodass die Mitspieler nachrücken können.

Damit ein solcher Leihdeal über die Bühne geht, müssen aber noch entscheidende Fragen geklärt werden. Kann es trotz Vertragslaufzeit bis 2027 eine Kaufoption geben? Verzichtet der Spieler, der in der Premier League wohl etwas mehr verdient, auf einen Teil seines Gehalts? Und ist die Eintracht bereit, ein gewisses Risiko einzugehen? Kalajdzic war schon häufiger schwer an Fuß und Knie verletzt.

Sollten diese Zweifel beseitigt sein, hätte der Angreifer, der in 51 Bundesligapartien 22 Treffer (elf davon mit Kopf, was der Eintracht ebenso helfen könnte) und elf Vorlagen beim VfB beisteuerte, das Potenzial zur Sofort-Verstärkung für die Frankfurter.