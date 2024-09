Domen Novak wechselt nach Flensburg Domen Novak wechselt von der HSG Wetzlar zur SG Flensburg-Handewitt Stand: 04.09.2024 11:42 Uhr

Der beste Handballer der HSG Wetzlar schließt sich ab kommender Saison einem Ligakonkurrenten an. Wirklich frustriert sind sie in Mittelhessen über den Wechsel von Domen Novak aber nicht.

Die gute Nachricht: Domen Novak läuft kommende Saison für die HSG Wetzlar in der Handball-Bundesliga auf, damit auch am Samstag (18 Uhr/live im Ersten) beim Saisonauftakt in Magdeburg. Die etwas weniger gute Nachricht: Im Sommer 2025 wird sich der slowenische Nationalspieler dem Spitzenteam SG Flensburg-Handewitt anschließen. Das gaben die Mittelhessen am Mittwoch bekannt. Eine Ablöse kassiert Wetzlar nicht, der Vertrag des Rechtsaußen läuft kommendes Jahr aus.

HSG ist stolz auf die Entwicklung

Dennoch blickt der Club nicht frustriert auf den bevorstehenden Abgang des Leistungsträgers. "Natürlich bedauern wir es, dass wir ab Saison 2025/26 auf Domen verzichten müssen", sagt Jasmin Camdzic, der Sportliche Leiter, doch: "Wir müssen immer realistisch sein. Wenn ein Spieler bei uns mit solch guten Leistungen auf sich aufmerksam macht, dann ist es schwierig, ihn langfristig zu halten. Vor allem wenn ein Verein wie die SG Flensburg-Handewitt um diesen Akteur buhlt."

Der Verein könne stolz auf die Entwicklung Novaks sein. "Das ist auch eine Bestätigung für unsere Arbeit und unser Konzept, talentierte Spieler zur HSG zu holen, sie weiterzubringen und für den nächsten Karriereschritt vorzubereiten", sagt Camdzic.

Eine leichte Entscheidung

Der Spieler selbst freut sich natürlich über den Wechsel zu einem Topclub des Welthandballs. "Ich bin sehr stolz, dass ich ab der kommenden Saison bei der SG spielen werde. Es wird eine große Herausforderung für mich." Die SG sei einer der größten Vereine in Europa mit großer Geschichte. "Deswegen war es nicht schwer, mich für Flensburg zu entscheiden", so Novak.

Novak wechselte 2021 von RK Celje nach Mittelhessen. In der vergangenen Saison erzielte der 26-Jährige starke 183 Treffer und war damit erfolgreichster Torschütze der HSG Wetzlar. In diesem Sommer wurde er mit der slowenischen Nationalmannschaft Vierter bei den Olympischen Spielen in Paris.