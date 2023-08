Torlos-Test gegen Nottingham Die Toppmöller-Eintracht hat noch einen Makel Stand: 06.08.2023 09:23 Uhr

Gegen Nottingham Forest zeigt Eintracht Frankfurt mehr als nur in Ansätzen, wie der Fußball unter dem neuen Coach Dino Toppmöller aussehen wird. Nur am Toreschießen müssen die Hessen noch feilen bis zum DFB-Pokal-Spiel in Leipzig.

Irgendwann schien es wie verhext. Der Ball wollte partout nicht rein. Sinnbildlich dafür stand am Samstag beim torlosen Test von Eintracht Frankfurt gegen den Premier-League-Club Nottingham Forest die 67. Minute. Erst traf Neuzugang Omar Marmoush den linken Pfosten und dann auch noch Neuzugang Jessic Ngankam den rechten Pfosten. Es sollte einfach nicht sein. Einen störte dieser kleine Makel hinterher freilich recht wenig: Coach Dino Toppmöller. Denn das Spiel gegen Nottingham zeigte, dass die Frankfurter seine Vorstellungen vom Eintracht-Fußball immer besser umsetzen.

"Wir haben viele Chancen kreiert, konnten uns aber nicht belohnen", resümierte der neue Frankfurter Übungsleiter daher nicht zu unrecht. Tempo, Ideen, gutes Umschaltspiel und Kreativität: All das, was Toppmöller von seinem Team einfordert, war gegen relativ biedere Engländer mehr als nur in Ansätzen zu sehen.

Toppmöller: "Heute war noch einmal eine Steigerung da"

"Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und die Dinge umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben", befand daher auch Toppmöller trotz der eigenen Torlosigkeit. "Wir sind einen guten Schritt in die richtige Richtung gegangen. Heute war nochmal eine Steigerung da."

Dass auch gegen Nottingham nicht gewonnen werden konnte und die Eintracht in der Vorbereitung somit nur das Testspiel gegen den Gruppenligisten Braunfels siegreich gestaltete - aus seiner Sicht zweitrangig. "Für uns ist wichtig, dass die Mannschaft die Dinge umsetzt, die wir ihr mitgeben", so Toppmöller. "Und das hat sie heute sehr gut gemacht."

Kolo Muani auch mit guter Chance

Der Eintracht-Coach ging beim Thema "gute Umsetzung" ins Detail. "Die Mannschaft hat relativ schnell verstanden, wie wir in der Offensive Fußball spielen wollen. Das hat man heute gut gesehen." Die eingangs beschriebene Szene war dabei nur ein Beispiel. Auch der umworbene Randal Kolo Muani hatte im zweiten Abschnitt eine Chance mit dem Prädikat "muss er machen".

"Wir konnten viel Dynamik entwickeln und haben schnell umgeschaltet", analysierte Toppmöller folgerichtig. "Es waren viele Dinge dabei, die gut funktioniert haben." Auch das ist richtig. Es fehlt eben nur noch das Toreschießen. "Es gibt immer Dinge, die man verbessern kann", weiß auch Toppmöller. Aber daran können die Frankfurter ja noch eine Woche feilen. Dann wartet mit Lokomotive Leipzig im DFB-Pokal ein Gegner, bei dem die Chancen dann auch genutzt werden müssen.