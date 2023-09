Tischtennis-Bundesliga der Frauen Die Tischtennis-Frauen des TSV Langstadt starten in eine unsichere Saison Stand: 29.09.2023 11:37 Uhr

Die Tischtennis-Frauen des TSV Langstadt wollen in dieser Saison nicht wieder um den Einzug in die Play-offs zittern müssen. Doch das wird gar nicht so einfach. Denn ihre Topspielerin steht nicht mehr zur Verfügung.

Was war das im Frühjahr 2022 für eine Zeit für die Tischtennis-Frauen des TSV Langstadt! Die Spielerinnen aus dem Babenhäuser Stadtteil Langstadt standen im Pokalfinale und im Play-off-Finale der Bundesliga. Auch wenn beides verlorenging, waren das fast unglaubliche Erfolge. Doch diese Zeit ist vorbei.

Das lag auch daran, dass die besten Spielerinnen ihre Karriere in Langstadt beendeten. Spitzenspielerin Petrissa Solja, die im Jahr 2021 Einzel-Europameisterin wurde, machte vor gut einem Jahr Schluss mit dem Tischtennis. Nach zahlreichen Verletzungen. Vor Beginn der neuen Saison, die am Sonntag mit dem Spiel bei Vizemeister TTC Weinheim startet, gibt es den nächsten Nackenschlag.

So steht die frühere Weltklasse-Spielerin, Hongkong-Chinesin Minnie Soo, dem TSV Langstadt nicht mehr zur Verfügung. Nach einer längeren Krankheit hat auch Minnie Soo ihre Karriere beendet. Zudem wechselte im Frühjahr 2022 die größte deutsche Tischtennis-Hoffnung, Josi Neumann, von Langstadt nach Berlin. Also was tun?

Mit zwei Neuen sollen die Play-offs geschafft werden

Die ganz großen Erfolge wie in der Saison 2021/22 wird es vorerst nicht mehr geben. Aber der TSV Langstadt will trotz all der personellen Rückschläge wieder angreifen. Eine Zitterpartie um die Play-offs wie in der vergangenen Saison, als die Südhessinnen als Tabellen-Sechste so gerade eben noch in die Poss-Season schlidderten, soll es diesmal nicht geben.

Dafür haben die Verantwortlichen zwei neue Spielerinnen verpflichtet: Die taiwanesische Rückkehrerin Cheng Hsien-Tzu und die Serbin Izabela Lupulesku von Bundesligaabsteiger ESV Weil. Es ist etwas möglich für den TSV Langstadt in dieser Saison. Denn die Liga ist - abgesehen von Serienmeister TTC eastside Berlin - ziemlich ausgeglichen. Die Play-offs und bloß nicht in Abstiegsgefahr geraten, das sind die Saisonziele des TSV Langstadt.

Mit neuer Trainerin zu alten Erfolgen?

Personell sieht es so aus: Neue Trainerin ist Anna Rauch von der zweiten Langstädter Mannschaft, die Thomas Hauke ablöst, der zum Hessischen Tischtennisverband wechselte. Als Spielerinnen stehen neben den beiden Neuen zudem Chantal Mantz und Franziska Schreiner im Kader. Beide waren auch bei den großen Erfolgen 2022 mit dabei.

Wann Tanja Krämer nach ihrer Knieoperation wieder zum Team stößt, ist unklar. Sprich: Immer wieder werden auch Spielerinnen aus dem Zweitliga-Kader die erste Mannschaft hochgezogen.

Saisonstart in der Nachbarschaft

Am Sonntag startet Langstadt also gegen den TTC Weinheim in die Saison. Ein Nachbarschafts-Duell, sind beide Orte doch gerade einmal 66 Autokilometer voneinander entfernt. Und vielleicht gibt es ja die Chance auf eine Überraschung.

Denn Weinheim - neben Berlin wohl das Top-Team der Liga - ist am vergangenen Wochenende mit einer klaren 3:6-Niederlage in Jena in die neue Spielzeit gestartet. Was geht für den TSV Langstadt? Ein Sieg zum Auftakt, würde die Nerven bei dem Klub aus Südhessen in dieser Umbruch-Saison sicherlich um einiges beruhigen.