Die Lilien-Stimmen zum Hessen-Derby Die Lilien-Stimmen zum Derby: "Wenn die Energie da ist, ist im Fußball alles möglich"

Der Punktgewinn gegen Eintracht Frankfurt fühlt sich bei Darmstadt 98 an wie ein Sieg. Die Moral der Truppe stimmt. Das Remis soll Schwung für die nächsten Wochen geben. Die Lilien-Stimmen zum Spiel.

Der SV Darmstadt ist gegen Eintracht Frankfurt am Samstag nach 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2 gekommen. Die Tore von Niels Nkounkou (33. Minute) und Ansgar Knauff (51.) konterten Julian Justvan (62.) und Christoph Klarer (90. +5) für die Hausherren. Die Stimmung bei den Südhessen war danach fast so gut wie nach einem Sieg.

Marcel Schuhen: "Das Spiel war sehr, sehr wichtig, weil es zeigt, dass im Fußball alles möglich ist, wenn die Energie da ist. Das nehmen wir noch mehr mit als den Punkt: dass wir immer wieder dran glauben und ergebnisunabhängig spielen. Ich habe im Kreis vor dem Spiel eine Sache gesagt: Es geht heute darum, nach Hause zu fahren, und unsere Frauen und Kinder stolz zu machen. Das haben wir geschafft. Julia Justvan hat ein sensationelles Spiel gemacht, eine super Energie auf den Platz gebracht. Und das nach einem Mal Training: Da ziehe ich den Hut vor. Daran messe ich ihn aber auch nächste Woche."

Christoph Klarer: "Das Spiel hatte eine extreme Bedeutung für den Verein und die Leute hier. Das Stadion war so laut, wie ich es noch nie erlebt habe. Wir kommen nach einem 0:2 wieder zurück. Das muss uns einen Push für die nächste Woche geben. Wir waren oft knapp dran und sind mit Null Punkten rausgegangen, das war heute ein Schritt in die richtige Richtung. Man hat gesehen, was für eine Qualität in unserer Mannschaft steckt."

Torsten Lieberknecht: "Wir haben in der ersten Halbzeit viele Dinge gegen den Ball schon gut gemacht. Was mir gefehlt hat, war die offensive Präsenz. Mit unseren taktischen Umstellungen ist es uns gelungen, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Es ist toll, dass wir uns für unsere Anstrengungen auch mal belohnt haben. Mit dem Anschlusstreffer kam der Mut, es drehen zu können. Wenn man sich ein Derby wünscht, wünscht man sich eigentlich einen Sieger. Aber wenn das so vonstattengeht, war das für Hessen ein schöner Tag heute."

Julian Justvan: "Es war ein Einstand nach Maß. So schnell geht es im Fußball. Ich bin froh, dass ich über 90 Minuten durchgehen konnte und der Mannschaft helfen konnte. Ich weiß, dass das Derby extrem viel Wert hat, das hat man schon vor dem Spiel gespürt. Ich bin mit voller Energie rein und es hat richtig Bock gemacht heute. So kann es weitergehen."

