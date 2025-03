Strecke vorgestellt Deutschland Tour: Vorentscheidung beim Radrennen fällt wohl in Kassel Stand: 26.03.2025 07:16 Uhr

Hessen ist in diesem Jahr wieder Austragungsort der Deutschland Tour. Auf der spektakulären Etappe nach Kassel geht es dabei um den Gesamtsieg.

Die Deutschland Tour (20. bis 24. August) führt in diesem Jahr durch die Mitte des Landes. Hessen ist dabei eines von drei Bundesländern, in denen das Radrennen in sechs Orten Station machen wird. Das gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt.

Von Arnsberg über den Diemelsee nach Kassel

Wie schon vor zwei Jahren wird Kassel ein Austragungsort sein. Auf der 184 Kilometer langen dritten Etappe, die von Arnsberg nach Nordhessen führt, müssen die Fahrer insgesamt 3.000 Höhenmeter bewältigen.

Eine besondere Herausforderung wird dabei die Hirschberger Wand, die nur knapp 200 Meter lang, aber 20 Prozent steil ist. Kurz darauf erreicht das Fahrerfeld Hessen - am Diemelsee entlang geht es nach Kassel. Dort gibt es eine Zielrunde mit zwei weiteren Anstiegen.

Hoffnung auf knappe Entscheidung

Die Veranstalter rechnen damit, dass in Kassel eine Vorentscheidung für den Gesamtsieg fallen wird. Danach steht nur noch eine weitere Etappe auf dem Programm. Die startet übrigens nicht in Kassel, sondern in Halle an der Saale. Ziel der diesjährigen Deutschland Tour ist Magdeburg, wo das Finale im Sprint entschieden werden dürfte. Kassel war zuletzt 2023 Teil der Deutschland Tour, damals als Startort einer Etappe.

Sportchef Fabian Wegmann hofft nach fünf Tagen und 741 Kilometern von Essen nach Magdeburg auf eine möglichst knappe Entscheidung. Seit Wiedereinführung der einzigen deutschen Rundfahrt 2018 lagen zwischen Sieger und Zweitplatziertem nie mehr als 22 Sekunden.