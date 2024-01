18-Jähriger kommt aus Frankreich Der nächste Neue: Eintracht Frankfurt schnappt sich Youngster Bahoya Stand: 25.01.2024 19:34 Uhr

Eintracht Frankfurt macht den dritten Winter-Transfer perfekt und erweitert erneut die Optionen in der Offensive. Der 18 Jahre alte Jean-Matteo Bahoya wechselt aus der zweiten französischen Liga an den Main.

Nach dem Niederländer Donny van de Beek und dem Österreicher Sasa Kalajdzic verstärkt sich Eintracht Frankfurt nun auch noch mit einem Franzosen. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag haben sich die Hessen die Dienste von Offensiv-Talent Jean-Matteo Bahoya gesichert. Der 18-Jährige kommt vom französischen Zweitligisten SCO Angers zur Eintracht und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

"Jean-Matteo Bahoya zählt zu den vielversprechendsten Talenten Frankreichs und passt ideal in unser Anforderungsprofil. Mit seiner Geschwindigkeit und seinem Zug zum Tor wird er unser Offensivspiel bereichern", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Bahoya muss und soll sich entwickeln

Für Angers erzielte Bahoya in dieser Saison in 21 Partien fünf Tore. Er spielt meist auf der linken Offensivseite, ist auch für Frankreichs U19 im Einsatz und gilt dort als Toptalent.

Inwieweit der Youngster schon in der Rückrunde eine Verstärkung sein wird, bleibt aber abzuwarten. Der Sprung von der zweiten französischen Liga in die Bundesliga ist groß. Bahoya soll wohl erst einmal in Ruhe reifen und sich an das Tempo gewöhnen. Sein Transfer gilt als Vorgriff auf die kommende Saison.