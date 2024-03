DEL2-Playoffs DEL2-Playoffs: Kassel Huskies führen wieder im Viertelfinale gegen Weißwasser Stand: 17.03.2024 19:33 Uhr

Die Kassel Huskies haben im Viertelfinale der DEL2-Playoffs gegen die Lausitzer Füchse wieder die Führung übernommen. Es fehlen noch zwei Siege bis zum Halbfinale.

Die Nordhessen gewannen das dritte Spiel der Playoff-Serie am Sonntag mit 4:2 (0:0, 3:0, 1:2) und haben sich mit dem zweiten Heimsieg in der Viertelfinalserie wieder eine gute Ausgangsposition auf dem Weg ins Halbfinale verschafft. Am Sonntagabend feierten sie einen am Ende souveränen Erfolg.

Nach torlosem ersten Drittel stellten Tristan Keck, Maximilian Faber und Ryan Olsen im Mittelabschnitt die Weichen. Joel Lowry erhöhte in der 43. Spielminute auf 4:0. Lane Scheidl konnte es mit zwei Toren für die Gäste dann beinahe noch einmal spannend machen - das Aufbäumen der Füchse kam aber zu spät.

Noch zwei Siege bis zum Halbfinale

Kassel hatte bereits Spiel eins der Serie gewonnen und führt nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Füchse nun mit 2:1. Das nächste Aufeinandertreffen findet am Dienstag (19.30 Uhr) in Weißwasser statt. Für das Erreichen des Halbfinales braucht es im Best-of-Seven-Modus insgesamt vier Siege.