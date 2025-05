Saisonabschluss gegen Regensburg Tobias Kempe führt Darmstadt 98 zum Abschied aufs Feld Stand: 18.05.2025 11:06 Uhr

Tobias Kempe hatte sich im Training verletzt, drohte seinen letzten Einsatz im Lilien-Trikot zu verpassen. Nun vermeldet der SV Darmstadt 98: Kempe spielt.

Der langjährige Lilien-Profi Tobias Kempe kann beim Saisonabschluss gegen Jahn Regensburg am Sonntag (15.30 Uhr) mitwirken. Das teilten die Darmstädter am Vormittag mit. Aber nicht nur das. Kempe, der seine Karriere wohl im Sommer beendet, wird die 98er als Kapitän aufs Feld im Stadion am Böllenfalltor führen.

So war es ohnehin geplant von den Lilien. Ein Trainingsunfall von Kempe drohte dann aber, dem verdienten Mittelfeldspieler den Darmstädter Abschied zu vermiesen. Kempe verdrehte sich ohne Gegnereinwirkung am Freitag das Knie, das sofort anschwoll. In Südhessen fürchteten sie das Schlimmste.

Womöglich reicht es nur für ein paar Minuten

"Er hat in den letzten zwei Tagen einen unbändigen Willen gezeigt, sich für das heutige Spiel so fit wie möglich zu machen", lobte am Sonntag nun Sportdirektor Paul Fernie. "Tobi will sich von der Blessur nicht den letzten Einsatz mit der Lilie auf der Brust nehmen lassen, sondern die Zähne zusammenbeißen."

Einzig die Dauer des letzten Lilien-Spiels des 35-Jährigen ist noch nicht klar. Kempe wolle die Partie beginnen und dann je nach Belastung entscheiden, wann er sie wieder beendet. "Ob es nur für wenige Minuten reicht oder sogar für einen längeren Einsatz, wird sich im Spiel zeigen", so Fernie.