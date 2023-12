DEL2 DEL2: Huskies verlieren erneut - auch Bad Nauheim patzt Stand: 22.12.2023 22:03 Uhr

Es war kein guter Abend für die hessischen Teams in der DEL2. Die Kassel Kuskies und der EC Bad Nauheim verlieren ihre Spiele.

Die Kassel Huskies müssen in der DEL2 am Freitagabend ihre dritte Niederlage in den vergangenen vier Partien einstecken. Die Schlittenhunde unterlagen bei den Krefeld Pinguinen mit 3:6. Zwar führen die Nordhessen weiterhin die Tabelle an, doch der Trend ist aktuell kein guter.

Auch für den EC Bad Nauheim endet der Spieltag punktlos. Die Roten Teufel verloren ihr Heimspiel vor 3.022 Zuschauern gegen den EHC Freiburg mit 3:5. Bad Nauheim belegt mit 44 Punkten Rang sechs.