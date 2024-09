DEL2 am Freitag DEL2 am Freitag: Huskies mit Sieg, Bad Nauheim verliert Stand: 13.09.2024 22:11 Uhr

Die neue Saison startet für die hessischen Vertreter in der DEL2 mit gemischten Gefühlen: Die Huskies siegen, Bad Nauheim unterliegt auswärts.

Huskies mit Auswärtserfolg

Die Kassel Huskies siegen mit 2:1 bei den Lausitzer Füchsen. Nach Treffern von Joel Keussen und Yannik Valenti lagen die Hessen nach zwei Dritteln mit 2:1 in Front. Im dritten Drittel brachten die Hessen vor 2.561 Zuschauern den Erfolg über die Zeit. Am Sonntag steht nun das Heimspiel gegen die Blue Devils Weiden an.

Bad Nauheim verliert in Freiburg

Der EC Bad Nauheium verliert 1:3 beim EHC Freiburg. Die "Roten Teufel" lagen im zweiten Drittel mit 0:1 zurück, bevor Brent Aubin vor 2.275 Zuschauern den Ausgleich erzielen konnte. Im dritten Drittel aber zogen die Hausherren von dannen und gewannen mit 3:1. Am Sonntag kommen nun die Eispiraten Crimmitschau nach Bad Nauheim.