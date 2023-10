DEL DEL: Löwen Frankfurt unterliegen in München Stand: 01.10.2023 18:30 Uhr

Pleite für die Löwen Frankfurt am Sonntag in München: Trotz zweimaliger Führung unterlagen die Hessen gerade aufgrund eines schwachen letzten Drittels.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL am Sonntag in München mit 2:5 (2:2, 0:0, 0:3) verloren. Cameron Brace hatte die Frankfurter in Führung gebracht (8.), ehe Konrad Abeltshauser nur zwei Minuten später für die Hausherren ausglich. Brace wiederum sorgte für die Führung der Gäste, die sich aber vor dem Ende des ersten Drittels den Ausgleich durch Christopher DeSousa fingen.

Das dritte Drittel ging dann klar an München: Trevor Parkes (49.), Nicolas Krämmer (50.) und Yasin Ehliz (57.) trafen zum 5:2-Endstand. Die Schüsse aufs Tor waren auf beiden Seiten sogar ausgeglichen, aber die Gastgeber agierten schlicht effizienter. Damit liegen die Frankfurter in der Tabelle auf Rang elf. Weiter geht es am Dienstag daheim gegen die Schwenninger Wild Wings.

Huskies feiern Valenti

Die Kassel Huskies feierten in der DEL2 einen Kantersieg gegen die Bietigheim Steelers mit 8:3 (5:2, 2:2, 1:0). Yannik Valenti (drei), Carson McMillan, Tristan Keck, Maximilian Faber, Joel Lowry und Hans Detsch erzielten die Treffer. Die Schlittenhunde sind damit auf dem dritten Platz.