Nur noch einen Punkt Vorsprung auf Abstiegsplatz DEL: Alarmstufe Rot bei den Löwen Frankfurt Stand: 14.02.2024 07:10 Uhr

Die Abstiegsangst wächst bei den Löwen Frankfurt. Durch den Sieg des Konkurrenten Iserlohn am Dienstagabend sind die Löwen in der DEL aktuell nur noch einen Punkt vom Abstiegsplatz entfernt. Eine heftige Entwicklung.

Untätig mussten die Verantwortlichen der Löwen Frankfurt am Dienstagabend am Fernseher miterleben, was vor Monaten in der DEL noch undenkbar schien: Nämlich, dass die Iserlohn Roosters, der seit Ende Oktober auf dem Abstiegsplatz klebten, in der Tabelle an den Löwen vorbeizogen. Und zwar durch einen 5:4-Sieg bei den Kölner Haien. Damit sind die Löwen nun Zweitletzter in der DEL-Tabelle, mit nur noch einem Punkt Vorsprung auf den Abstiegsplatz, auf dem aktuell Augsburg steht. Es herrscht Alarmstufe Rot.

Klar hatten die Löwen-Verantwortlichen um Sportdirektor und Headcoach Franz-David Fritzmeier und Gesellschafter Andreas Stracke seit Saison-Beginn die Parole "Klassenerhalt" ausgegeben, aber der schien während der aktuellen Runde fast schon eine Formsache zu werden. Noch Ende November vergangenen Jahres grüßten die Löwen in der Tabelle vom sechsten Tabellenplatz, mit 17 Punkten (!) Vorsprung auf Iserlohn und den Abstiegsplatz. Doch dieser Vorsprung schmolz nun in Rekordzeit zusammen.

Löwen könnten am Wochenende auf Abstiegsplatz abrutschen

Nach der Niederlagen-Serie im Dezember übernahm Sportdirektor Fritzmeier Anfang Januar auch den Job des Headcoachs. Zunächst mit dem gewünschten Effekt: Die Löwen gewannen wieder Spiele. Doch zuletzt verpuffte der Effekt: Die vergangenen drei DEL-Spiele, gegen Wolfsburg, den Abstiegs-Konkurrenten Nürnberg und zuletzt in Bremerhaven, gingen allesamt verloren.

Und so stecken die Löwen aktuell ziemlich tief drin im Abstiegs-Schlamassel. Schon an diesem Wochenende könnte das Fritzmeier-Team erstmals in dieser Saison auf dem Abstiegsplatz landen, die Spiele am Freitag bei den Kölner Haien (19.30 Uhr) und am Sonntag zuhause gegen die Adler Mannheim (19 Uhr) sind denkbar schwer.

Die Krise erwischt die Löwen zur Unzeit. Denn die Hauptrunde ist bald, am 8. März, vorbei. Inklusive der beiden Spiele am Wochenende stehen nur noch acht Partien aus. Bereits am Freitag in einer Woche folgt das direkte Abstiegsduell in eigener Halle gegen den Tabellenletzten Augsburg. Vieles deutet aktuell daraufhin, dass die Löwen bis zum Ende der Spielzeit ums sportliche Überleben kämpfen müssen.