DEL-2-Playoffs DEL 2: Kassel Huskies kassieren Ausgleich im Viertelfinale Stand: 15.03.2024 22:12 Uhr

Die Kassel Huskies haben in den Playoffs den ersten Rückschlag im Kampf um den Aufstieg einstecken müssen. In der Viertelfinal-Serie gegen die Lausitzer Füchse ging Spiel zwei an den Underdog aus Weißwasser.

Die Kassel Huskies haben in den Playoffs die erste Niederlage kassiert. Bei den Lausitzer Füchsen zogen die Nordhessen am Freitagabend in einer wilden Partie mit 3:4 den Kürzeren. In der "Best-of-Seven"-Serie steht es nun 1:1. Spiel drei findet am Sonntag (17 Uhr) wieder in Kassel statt.

Wie schon in Spiel eins der Viertelfinal-Serie gerieten die Huskies früh in Rückstand (2. Minute). Durch Tore von Stephen MacAuly und Connor Korte gingen die Gäste aus Nordhessen dann zwar in Führung, doch Weißwasser hatte an diesem Abend immer eine Antwort parat. Die Füchse gingen im zweiten Drittel mit 3:2 in Front, Maximilian Faber stellte in Minute 33 auf 3:3. Das Schlusswort hatte dann aber Roope Mäkitalo, der im dritten Drittel zum 4:3-Endstand für die Hausherren traf.