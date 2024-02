News im Ticker Deadline Day: Polter fix, langes Bangen um Ekitike - der Transfernews-Ticker zum Nachlesen Stand: 01.02.2024 18:30 Uhr

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Hier gibt es unseren Transfernews-Ticker mit allen wichtigen und amüsanten Einträgen zum Nachlesen.

01.02.24, 11:02 Uhr: Deadline-Day im Liveticker

Wer die volle Dröhnung Deadline Day möchte, findet sie in unserem Deadline-Day-Transferticker. Krachertransfers, Panikläufe, Halb-Wahrheiten und windige Gerüchte - Stephan Reich geleitet Sie sicher durch den Transferschluss-Wahnsinn.

01.02.24, 18:30 Uhr: Medien: Ekitike-Transfer fix

So, eine Minute, bevor wir die Sendung und den Ticker beenden, melden französiche Kollegen, dass der Wechsel von Hugo Ekitike fix ist. Und weil ich das gern glauben möchte und nun auch in den Feierabend muss, schließe ich den Ticker hiermit. Weil es dann ja vielleicht wirklich wahr ist und niemand mir etwas anderes sagen kann, weil ich jetzt gleich die Augen schließe, die Hände auf die Ohren mache, mich unter den Sschreibtisch setze und laut "Lalalalalalalalalaaaa" schreie. In diesem Sinne: Schönen Abend und danke fürs Lesen.

01.02.24, 18:15 Uhr: Bericht: Ekitike besteht Medizincheck

Es wird ernst: Laut Transferpapst Florian Plettenberg hat Ekitike seinen Medizincheck bestanden, demnächst dann also weißer Rauch über dem Stadtwald. Oder um es mit der Bild zu sagen: Wir sind Ekitike! Juhu.

01.02.24, 18:03 Uhr: Transferfenster geschlossen

So, Freunde, 18 Uhr, das Transferfenster ist geschlossen. Die vorläufige Bilanz: Diverse Leigehschäfte, Polter zu den Lilien, vier kaputtaktualisierte F5-Tasten, zehn abgekaute Fingernägel, mehrere geplatzte Blutdruckmessgeräte in der FUSSBALL2000-Redaktion, ein Beruhigungsschnaps in spe, aber noch kein Hugo Ekitike. Wir bleiben dran.

01.02.24, 17:51 Uhr: Zehn Minuten noch

Zehn Minuten noch. Ich jetzt wie schlecht gelaunt im Restaurant: Wo bleibt der Hugo?

01.02.24, 17:41 Uhr: Polter zu den Lilien, Cas Peters zum FSV

Sebastian Polter zu den Lilien ist vom Verein bestätigt. Außerdem geht Cas Peters zum FSV Frankfurt zurück. Dann die Ekitike-Nummer bei der Eintracht. Scheint heute Stürmer-Ausverkauf zu sein, hab das Gefühl, aufpassen zu müssen, sonst geh ich nachher aus Versehen noch mit irgendeinem Bundesligastürmer nach Hause und muss den dann bezahlen.

01.02.24, 17:39 Uhr: Gruppentherapie startet

Keine zehn Minuten live, schon fühlt sich die Sendung an wie eine Gruppentherapie. Hallo, mein Name ist Stephan und ich hab Probleme, erwachsene Beziehungen führen, weil Heribert Bruchhagen damals einen Königstransfer angekündigt und dann Selim Teber präsentiert hat *Schluchzgeräusche*

01.02.24, 17:32 Uhr: FUSSBALL 2000 jetzt live

So, Freunde, jetzt FUSSBALL 2000 live und Transferticker in Stereo. Kleine Idee für ein Trinkspiel: Immer, wenn jemand von uns Ekitike falsch ausspricht, gibt's einen Kurzen. Cheers.

01.02.24, 17:22 Uhr: Ortswechsel vollzogen

Und damit viele Grüße aus dem FUSSBALL-2000-Studio, wo ich gerade eingetroffen bin. Noch im Taxi angerufen worden, wo ich denn bleibe, dann hier einen Anpfiff kassiert, weil ich eigentlich schon um fünf hätte hier sein sollen. Ich sag's, wie es ist: Ich kann mit so Amateuren wie mir nicht arbeiten.

01.02.24, 17:11 Uhr: Polter zu den Lilien

Und noch ein kurzer Blick zu Darmstadt 98: Haben die Lilien den gesuchten Stürmer gefunden? Laut Sky soll Sebastian Polter von Schalke 04 ans Bölle wechseln. Das Paket demnach: Leihe bis Saisonende, dann Kaufoption in Höhe von 500.000 Euro.

01.02.24, 16:57 Uhr: Ortswechsel im Ticker

So, ich flitze kurz rüber zu FUSSBALL 2000, das wird sicher 15 bis 20 Minuten dauern. Aber keine Sorge, ich habe guten Ersatz, der mindestens genauso witzig ist wie ich:

01.02.24, 16:54 Uhr: Isherwood zu Rostock?

Per Mail werde ich getadelt, dass der Ticker zu Eintracht-lastig sei. Das stimmt sicherlich, aber es ist ja nun auch so, dass man aus Darmstadt nicht allzu viel hört heute. Der Leser weist mich allerdings darauf hin, dass Thomas Isherwood heute noch nach Rostock wechseln könnte, und tatsächlich, laut Darmstädter Echo war er heute nicht im Training. Gegen einen Wechsel spricht allerdings, dass ich keinerlei Privatjets von Darmstadt nach Rostock bei Flightradar finde. Aber gut, ich bin ja auch erst seit zweieinhalb Stunden Transferdetektiv und forsche nochmal ein bisschen weiter.

01.02.24, 16:41 Uhr: +++ Breaking +++

BREAKING: Der Deal ist jetzt offiziell, alle beteiligten Parteien haben sich dann doch noch geeinigt, die Transfersaga findet also doch ein gutes Ende. Umso mehr freut es mich, den Transfer nun endlich zu verkünden: Der FSV Frankfurt hat den Vertrag mit Felix Metzler aufgelöst, Metzler geht zu Türk Gücü Friedberg, das bestätigten die Klubs. Wäre das endlich auch geklärt.

01.02.24, 16:31 Uhr: Redline Day

Kurzer Service-Tick: Ab 17:30 Uhr gibt es auch heute wieder den Redline Day von FUSSBALL 2000. Und tatsächlich werde auch ich diesmal dabei sein, mit offenem Laptop, um kläglich am Multitasking von FUSSBALL 2000 und Transferticker zu scheitern, während ich mit Basti, Marvin und Chris über meine Transfermarkt-Gefühle rede oder eine Ekitike-ist-da-Congaschlange bilde. Wer das nicht verpassen möchte, gerne einschalten. Den Stream dazu finden Sie später hier auf der Seite.

01.02.24, 16:13 Uhr: Ekitike im Anflug

In Internet gehts ab, diversen Usern zufolge soll Ekitike in 15 Minuten im Privatjet in Egelsbach landen. Da wird die Enttäuschung aber groß sein, wenn der Ekitike sich einfach nur die Egelsbacher Sehenswürdigkeiten (Evangelische Kirche, Katholische Kirche St. Josef, Ehemaliges Wachthaus, Jüdischer Friedhof) ansehen möchte und dann wieder zurückfliegt.

01.02.24, 16:07 Uhr: Sechserkette Caios

Ach, verdammt, jetzt würd ich gerne mal ein Spiel der Eintracht mit einer Sechserkette Caios im Mittelfeld sehen. Gelaufene Kilometer wahrscheinlich im Minusbereich, aber wehe, es gibt einen Freistoß.

01.02.24, 16:05 Uhr: 5 Millionen Euro Leihgebühr

Schon ein unglaublicher Transfer für die Eintracht, wenn es so kommt. Und das meine ich vor allem auch finanziell. Christopher Michel schreibt von fünf Millionen Euro Leihgebühr, dann kann man nochmal 20 Millionen Euro an Kaufoption drauflegen, schätze ich mal grob. Was für eine Summe für einen Verein, der vor acht Jahren gerade mal 2,7 Millionen Euro für Transfers zur Verfügung hatte, also etwa ein Zehntel des Ekitike-Volumens. Wie viele Caios könnte man von der Kohle holen? Wahrscheinlich so ungefähr sechs, die man dann nebeneinander auf die Bank setzt, während Friedhelm Funkel lieber Junichi Inamoto spielen lässt, obwohl ja alle wissen, dass der Caio nur mal vier, fünf Spiele am Stück....? Wie viele Selim Tebers wären das, der damals ja ablösefrei war? Einer? Alle? Unendlich viele? Wie viel Handgeld wäre für Nicklas Bendtner drin? Genug, dass er nochmal bestens gekleidet am Waldstadion aufschlägt und diesmal sogar weiß, wer aktuell Trainer ist? Was macht eigentlich Patrik Helmes? Wie geht es Heribert Bruchhagens Sparstrumpf? Und hören wir jetzt vielleicht irgendwann auf, nach den Detari-Millionen zu suchen?

01.02.24, 15:48 Uhr: Gefühlslage der Eintracht-Fans

Kurzer Einblick ins Seelenleben der Eintracht-Fans aktuell:

01.02.24, 15:44 Uhr: Bericht: Ekitike im Flieger

Jetzt schreibt auch die Bild, dass Ekitike im Flieger sitzt. Sieht also gut aus in Sachen Transfer, schön schön. Aber ich finde schon, dass man das auch schneller hätte regeln können. Hier Bilder aus den letzten Verhandlungsrunden:

01.02.24, 15:38 Uhr: Medien: Ekitike kommt

So, liebe Leute, schnallt euch an, atmet tief durch, umarmt eure Liebsten, zieht euch bitte etwas Schönes an, zündet einen Kracher, wenn ihr von Silvester noch einen übrig habt, denn: Laut diversen Journalisten, unter anderem Fabrizio Romano, haben sich PSG und die Eintracht geeinigt und auf einen Wechsel von Hugo Ekitike verständigt. Demnach soll es sich um eine Leihe plus Kaufpflicht plus Weiterverkaufsbeteiligung handeln. Schön, dass meine dauerhafte Nörgelei hier im Ticker also endlich Wirkung zeigt, aber stelle ich die 19 Prozent Provision jetzt PSG oder der Eintracht in Rechnung?

01.02.24, 15:27 Uhr: Und in Darmstadt?

Was geht eigentlich bei den Lilien in Sachen Stürmersuche? Nur weil der eine Brasilianer abgesagt hat, kann man doch trotzdem beim nächsten Brasilianer anfragen bspw. Sandro Wagner, ob ihm seine Schuhe noch passen.

01.02.24, 15:24 Uhr: Ekitike schon in der Luft?

Es wird wild: Auf transfermarkt.de kursieren Links zu Flightradar, die einen Privatjet von Paris nach Frankfurt bzw. Egelsbach zeigen und in dem möglicherweisevielleichtvielleichtaberauchnicht Hugo Ekitike sitzt. Der Deadline Day als Detektivarbeit. Gut, dass ich hier sowieso mit Hut und Trenchcoach mit hochgeklapptem Kragen sitze und durch eine Zeitung mit zwei hineingeschnittenen Gucklöchern tickere.

01.02.24, 15:19 Uhr: SV Wehen Wiesbaden macht nichts mehr

Kurze News aus Wiesbaden: Der SVWW macht auf dem Transfermarkt heute nix mehr. Ahjo, ein Konkurrent im Werben um Ekitike weniger, würd ich mal sagen.

01.02.24, 15:02 Uhr: Umfrage!

Mit schönen Traditionen soll man ja nicht brechen, also auch an diesem Deadline Day unsere beliebte Umfrage zum beliebtesten Nicht-Transfer der Eintracht. Ich habe mir erlaubt, sie um zwei neue Antworten zu ergänzen, der Aktualität halber.

