Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel gegen Bayern Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel gegen Bayern: Hoffen auf Spieler X Stand: 09.12.2023 09:21 Uhr

Nach vier Niederlagen in Folge will Eintracht Frankfurt ausgerechnet gegen den Meister das Ruder herumreißen. Wie genau das gehen soll, ist allerdings nicht klar. Das Wichtigste zum Spiel.

Bei Eintracht Frankfurt ist die Stimmung im Keller. Und jetzt kommt auch noch der Rekordmeister: Am Samstag um 15.30 Uhr gastiert Bayern München in der Frankfurter Arena.

Die Ausgangslage

Kurz vor Weihnachten ist die Laune bei Eintracht Frankfurt alles andere als festlich. Das peinliche Pokal-Aus bei Drittligist Saarbrücken liegt erst drei Tage zurück, da steht die nächste Aufgabe an: Mit Gegner Bayern München verbindet die Frankfurter immerhin die Blamage, denn auch die Münchner wurden in dieser Saison bereits vom FCS aus dem Pokal gekegelt.

Ansonsten ist die Stimmung beim Deutschen Meister aber deutlich besser als in Frankfurt. In der Bundesliga sind die Bayern noch ungeschlagen und den so überragend aufspielenden Leverkusenern dicht auf den Fersen. Zudem kommen die Münchner aus doppelter Pause: Unter der Woche hatten sie bekanntlich frei und das Spiel am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin fiel dem Wintereinbruch in der bayerischen Landeshauptstadt zum Opfer. Ob also ausgerechnet die ausgeruhten Bayern zum Aufbaugegner für die strauchelnde Eintracht werden, darf bezweifelt werden.

Das Personal

Die Ausfallliste bei den Frankfurtern ist lang. Kristijan Jakic, Sebastian Rode, Ellyes Skhiri und Timothy Chandler fallen sicher aus. Zudem bangt Trainer Dino Toppmöller um die angeschlagenen Hugo Larsson und Robin Koch. Besonders auf der Sechser-Position wird der Coach also improvisieren müssen.

Bei den Bayern wird Jamal Musiala wieder im Kader stehen. Trainer Thomas Tuchel wollte vor dem Spiel aber nicht verraten, ob der Nationalspieler von Beginn an spielen kann.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnten die Bayern spielen: Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Wir müssen den Fokus auf das legen, was vor uns liegt. Für jeden von uns ist es ein besonderes Spiel gegen einen extrem fordernden Gegner. Vielleicht ist es genau das richtige Spiel. Es ist eine Chance für uns gegen die Top-Mannschaft in Deutschland zu zeigen, dass wir es besser können."

Thomas Tuchel: "Wir wollen den nächsten Schritt gehen und auf Sieg spielen. Wenn ich Frankfurt analysiere, sehe ich die vier Niederlagen nicht. Ich sehe eine sehr gute, schnelle und flexible Mannschaft. Sie spielen einen attraktiven und technischen Fußball mit einer klaren Handschrift. Da wartet ein schweres Spiel auf uns."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Wer bei der Eintracht gegen die Bayern wichtig wird? Spieler X! Ja, richtig gelesen. Denn Toppmöller möchte schauen, "welcher Spieler jedem einzelnen Zuschauer den Eindruck vermittelt, dass er richtig brennt". Alle seien gefragt, so der Coach. "Es geht nicht darum, dass immer nur von Führungsspielern zu erwarten. Jeder kann derjenige sein, der die anderen mitnimmt." Wer nach dem blutleeren Spiel in Saarbrücken jener Spieler X sein wird oder ob sich die Mannschaft einmal mehr kollektiv ihrem Schicksal ergibt, bleibt abzuwarten.

Auch wenn Bayern München eine Mannschaft voller Weltklasse-Spieler ist, sticht einer natürlich noch hervor: Stürmer Harry Kane hat in dieser Saison bereits 18 Bundesliga-Tore geschossen und braucht nicht mal 60 Minuten für einen Treffer. Eine Quote, die auch Toppmöller beeindruckt. "Er darf keine Bälle in der Box bekommen, das wird der Schlüssel sein. Dafür müssen wir auch Leroy Sané kontrollieren, da er viele Aktionen für ihn einleitet."

Die Statistik zum Spiel

Was haben Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach gemeinsam? Es sind die einzigen Clubs in der aktuellen Bundesliga, die gegen die Bayern eine erfolgreiche Heimbilanz haben. 52 Mal trafen die Hessen schon auf die Münchner im Fußball-Oberhaus, 20 mal war dabei die Eintracht erfolgreich, 16 Mal gewann der FCB, 16 Mal gab es ein Remis. Geht es nach den Frankfurtern, wird am Samstag weiter an dieser positiven Bilanz gestrickt.

So verfolgen Sie das Spiel

Auf sportschau.de können Sie die Partie von Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München live im Audiostream verfolgen. Dort gibt es auch einen Liveticker. Im TV ist das Spiel beim Sender Sky zu sehen.