Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel gegen Augsburg Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel gegen Augsburg: Alles neu hochfahren

Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel gegen Augsburg: Alles neu hochfahren

Nach dem Totalausfall im Pokal in Leipzig soll der Höhenflug in der Bundesliga weitergehen: Eintracht Frankfurt bekommt es mit dem FC Augsburg zu tun. Das Wichtigste zum Spiel.

Der 13. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an: Eintracht Frankfurt bekommt dabei am Samstag (15.30 Uhr) Besuch vom FC Augsburg.

Die Ausgangslage

Vier Siege in Folge, 26 Punkte aus 12 Spielen, erster Bayern-Jäger - in der Bundesliga könnte es für Eintracht Frankfurt aktuell kaum besser laufen. Doch die Euphorie hat unter der Woche einen herben Dämpfer erhalten: Das Aus im Pokal in Leipzig schmerzte wegen der extrem schwachen Leistung und der leichtfertig weggeworfenen Titelchance. Sportvorstand Markus Krösche sprach von einem "Systemausfall". Deshalb heißt es nun: Alles schnell wieder hochfahren. "Es ist wichtig für uns, dass wir trotzdem mit breiter Brust auflaufen", appellierte Trainer Dino Toppmöller.

Während die Frankfurter in Leipzig untergingen, gelang Augsburg ein echter Kraftakt: Ebenfalls am Mittwochabend besiegten sie auswärts im Pokal Zweitligist Karlsruhe - im Elfmeterschießen, nachdem sie per Last-Minute-Tor zuvor das Ausscheiden vermieden hatten. Der FCA kommt also durchaus mit Rückenwind nach Hessen. Zumal man in der Liga erneut solide dasteht, nämlich derzeit auf Platz 13. Ganz zufrieden ist Trainer Jess Thorup trotzdem nicht. "Wenn wir auf die letzten Spiele gucken, müssen wir unsere Leistung steigern, wenn wir in Frankfurt Punkte holen wollen", warnte er.

Das Personal

Arthur Theate beißt auf die Zähne und hat sich nach seinem Außenbandriss fitgemeldet. Hugo Larsson wird dagegen mit muskulären Problemen fehlen. Hinter dem Einsatz von Robin Koch steht noch ein Fragezeichen - der Abwehrchef laborierte zuletzt an Wadenproblemen und ist zudem leicht erkrankt.

So könnte die Eintracht gegen Augsburg spielen.

Der FC Augsburg muss auf Finn Dahmen verzichten. Der Torwart, der im Pokal randurfte und im Elfmeterschießen zum Helden wurde, muss wegen Schulterproblemen passen. Ohnehin ist er in der Liga ja nur der zweite Mann zwischen den Pfosten.

So könnte Augsburg spielen: Labrovic - Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck - Wolf, Jakic, Giannoulis - Onyeka, Rexhbecaj - Claude-Maurice, Tietz

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Ich erwarte eine Augsburger Mannschaft, die sehr diszipliniert ist, was das Verteidigen betrifft. Es ist bei ihnen in allen Spielphasen ein klarer Plan zu erkennen."

Jess Thorup: "Frankfurt hat bis jetzt eine überragende Saison gespielt und ist eine Spitzenmannschaft. Mein Kollege macht es sehr gut. Sie haben überall auf dem Platz Qualität. Aber wir kommen mit Selbstvertrauen und versuchen, dort Punkte zu holen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Das Sturmduo soll es wieder richten: "Omar Marmoush und Hugo Ekitiké werden beide auf dem Feld stehen und auch eine Reaktion zeigen", kündigte Toppmöller bereits vor der Partie an. Die beiden Ausnahmekönner, die in Leipzig gemeinsam mit den anderen untergingen, sollen wieder an ihre Bundesliga-Form anknüpfen. Marmoush hat bislang unglaubliche 21 Scorerpunkte (13 Tore, 8 Assists) gesammelt, sein Kollege immerhin neun (6/3). Diese starke Bilanz können und sollen die Angreifer gegen den FCA ausbauen.

Ein Pokalheld auf der Gegenseite: Marius Wolf ist nach Stationen in Dortmund, Berlin und Köln jetzt in Augsburg gelandet. Im Sommer war er zunächst ohne Verein, dann schlugen die Schwaben zu. "Ich habe dann schnell gemerkt, ich bin richtig", sagte Wolf kürzlich dem Bayerischen Rundfunk. In Augsburg wurde er sofort Stammspieler auf der rechten Seite und wird deshalb wohl auch gegen die Eintracht auf dem Platz stehen, mit der er 2018 den DFB-Pokal gewonnen hatte. "Er ist ein toller Typ, immer lustig und gut drauf", schwärmte Coach Thorup. "Und auf dem Platz hat er natürlich viel Erfahrung." Die sich der fünfmalige Nationalspieler unter anderem in Frankfurt geholt hat.

Die Statistik des Spiels

Der Eintracht winkt Platz sieben! Moment mal, stehen die Hessen nicht gerade auf dem zweiten Rang? Ja, aber in der ewigen Tabelle der Bundesliga ist der Weg nach oben noch deutlich weiter. Immerhin: Mit einem Sieg gegen Augsburg könnten die Frankfurter an diesem Wochenende Schalke 04 einkassieren, das bekanntlich gerade in der zweiten Liga herumdümpelt und nichts mehr für seine Bundesliga-Statistik tun kann. Der nächste Traditionsverein, den es einzuholen gilt, ist der HSV - der allerdings noch fast 200 Punkte vor der Eintracht liegt.

So verfolgen Sie das Spiel

Das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg können Sie auf sportschau.de im Liveticker und in der Audio-Live-Reportage verfolgen. Im Fernsehen ist die Partie bei Sky zu sehen.