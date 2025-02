Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel in München Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel beim FC Bayern: Ein Punkt - oder sogar mehr Stand: 23.02.2025 09:08 Uhr

Die Eintracht reist zum Rekordmeister nach München - auf dem Papier ein Duell mit Treffer-Garantie. Die Bayern bangen allerdings um ihren Torjäger Nummer eins. Das Wichtigste zum Spiel.

Eintracht Frankfurt muss zum Tabellenführer der Bundesliga: Die Hessen spielen am Sonntag (17.30 Uhr) beim FC Bayern München.

Die Ausgangslage

Ist nach wie vor rosig bei den Hessen. Nach zuvor drei Unentschieden schlug die Eintracht Holstein Kiel mit 3:1 und ist nunmehr seit sieben Ligaspielen ungeschlagen. Weil die Konkurrenz die drei Remis der Hessen nicht wirklich ausnutzen konnte, grüßt die Eintracht nach wie vor von Platz drei. Ganz schön viel Rückenwind, mit dem sich nach dem Kiel-Spiel die ein oder andere Kampfansage gen München schicken ließ. "Wir sind keine Mannschaft mehr, die nur gut spielen will, wir wollen auch Big Points gegen die großen Teams holen", sagte Hugo Larsson. "Wir haben Waffen, um ihnen wehzutun", fügte Coach Dino Toppmöller. Und: "Wir rechnen uns einen Punkt aus - oder gar mehr." Na dann, Feuer frei.

Zumal der Rekordmeister aus München zwar souverän auf Tabellenplatz eins liegt und mit großen Schritten Meisterschaft Nummer 34 ansteuert (gähn), die Stimmung beim FCB ist aber dennoch nicht sonderlich rosig. Beim 0:0 gegen Meister Bayer Leverkusen waren die Bajuwaren die klar schlechtere Mannschaft, in der Champions League gegen Celtic war ebenfalls nicht viel zu sehen von den dominanten Superbayern der jüngeren Vergangenheit, am Ende musste der Bayerndusel helfen. Soll heißen: Die Bayern wirken verletzlich aktuell. Fragt sich nur: Sind das nun gute oder schlechte Nachrichten für die Eintracht?

Das Personal

Bei der Eintracht fehlt weiterhin Robin Koch, der seine Schulterverletzung nicht rechtzeitig zum Spitzenspiel auskurieren konnte. Fraglich ist zudem der Einsatz von Mario Götze, der in der vergangenen Woche krank war. Die zuletzt angeschlagenen Ellyes Skhiri und Oscar Höjlund sind dagegen wieder dabei.

So könnte die Eintracht bei den Bayern spielen.

Bei den Bayern sind alle Augen auf Harry Kane gerichtet. Der Superstürmer leidet an einer Einblutung in der Wade, musste gegen Celtic ausgewechselt werden und konnte seither nicht trainieren. Ohne Kane würde den Bayern der einzige echte Mittelstürmer und satte 21 Saisontore fehlen. Zudem wackelt der Einsatz von Mittelfeld-Stratege Joshua Kimmich, ansonsten kann Trainer Vincent Kompany aber aus dem Vollen schöpfen.

So könnten die Bayern spielen: Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Olise, Musiala, Sané - Kane

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Wir brauchen einen guten Plan und eine Topleistung, auch etwas Spielglück auf unserer Seite – das benötigt man gegen den FC Bayern immer ein Stück weit. Zudem bedarf es einer hohen Frustrationstoleranz, die Bayern sind sehr dominant mit viel Ballbesitz. Es wird Phasen geben, die im Fußball wenig Spaß machen, wenn man länger hinterherläuft."

Vincent Kompany: "Wir spielen gegen den Tabellendritten. Das heißt, dass die Eintracht in der Saison sehr, sehr viel richtig gemacht hat - das haben wir auch in Frankfurt gesehen. Es bleibt eine Mannschaft, die sehr viele talentierte Spieler hereinbringt und deswegen war Frankfurt in den letzten Jahren auch erfolgreich. Sie haben immer eine gute Mischung aus Talent, Geschwindigkeit, Körperlichkeit und Torgefahr. Es wird ein Top-Spiel zu Hause."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Nach zwei Einsätzen von der Bank könnte Eintracht-Neuzugang Elye Wahi bei den Bayern sein Startelfdebüt feiern. Sonderlich viel Ballbesitz wird die Eintracht in München aller Voraussicht nach nicht haben, ein schneller Konterspieler wie Wahi würde in der Offensive daher mehr Sinn ergeben als ein Spielmacher wie Can Uzun. "Wir können uns auf einen richtig guten Spieler freuen", frohlockte Toppmöller schon in der vergangenen Woche. Ein Spiel beim Branchenprimus aus München wäre da doch der perfekte Anlass, Toppmöllers Einschätzung mit Taten zu untermauern.

Eine Einblutung in der Wade klingt harmlos, für die Bayern wäre eine Zwangspause für Kane allerdings eine mittelschwere Katastrophe. Der FCB hat keinen weiteren klaren Mittelstürmer in seinen Reihen, schon gar nicht einen, der in 20 Ligaspielen auf 21 Tore und acht Vorlagen kommt. Sowieso: Kane ist ein Phänomen, der neunfache (!) Torschützenkönig kommt in 590 Pflichtspielen auf Klubebene auf 380 Tore. Dass er mit dieser Bilanz noch nicht einen einzigen Titel gewonnen hat, ist ein Treppenwitz der Fußballgeschichte.

Die Statistik des Spiels

Egal, wie das Spiel am Ende ausgeht, die Zuschauer dürften auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Denn mit der Eintracht und den Bayern treffen die beiden torgefährlichsten Teams der Liga aufeinander. Der FCB erzielte in dieser Saison mit 65 die meisten Tore, die Eintracht mit 49 die zweitmeisten. In den letzten 21 Bundesliga-Spielen trafen die Hessen zudem immer ins Schwarze, das ist die längste aktuelle Serie in der Liga. Also: Anschnallen, bitte.

So verfolgen Sie das Spiel

Das Spiel von Eintracht Frankfurt beim FC Bayern München können Sie auf sportschau.de im Liveticker und im Audiostream verfolgen. Im Fernsehen ist die Partie beim Bezahlsender Dazn zu sehen.

