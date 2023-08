Auslosung am Montag Das sind die möglichen Gegner von Eintracht Frankfurt in der Conference League Stand: 07.08.2023 07:22 Uhr

Eintracht Frankfurt muss sich noch über die Play-Offs für die Conference League qualifizieren. Der Gegner der Hessen wird am Montag ausgelost. Es könnte zu einem Wiedersehen mit alten Bekannten kommen.

Am Montag blickt die Fußball-Welt ab 14 Uhr gespannt nach Nyon. Die Play-Offs zur Conference League werden ausgelost. Mittendrin: Eintracht Frankfurt. Der genaue Gegner des Bundesligisten wird am Montag höchstwahrscheinlich nicht bekannt sein. Vielmehr werden die Hessen eine Partie genannt bekommen, auf deren Sieger sie dann in den Play-Offs treffen.

32 Mannschaften in der dritten Qualifikationsrunde

32 Mannschaften messen sich nämlich noch in der dritten Qualifikationsrunde um den Einzug in die Play-Offs. Lech Posen etwa empfängt den slowakischen Kontrahenten Spartak Trnava, das kroatische Team HNK Rijeka den Gegner von den Färöer Inseln, B36 Torshavn.

Einzige Ausnahme ist der ebenso wie die Eintracht bereits für die Play-Offs gesetzte CA Osasuna aus Spanien. Fest stehen außerdem bereits die Spieltermine: Das Hinspiel findet am Donnerstag (24. August) statt, das Rückspiel eine Woche später (31. August).

Ins Nachbarland oder doch lieber in die Ferne?

Die erste internationale Reise der Eintracht könnte in die Nachbarländer Polen (Lech Posen, Legia Warschau), Österreich (Rapid Wien, Austria Wien), die Niederlande (Twente Enschede), die Schweiz (FC Luzern) oder Dänemark (FC Nordsjaelland) gehen. Möglicherweise dürfen sich die Eintracht-Fans auch auf eine Pubtour im nordirischen Derry freuen.

Vielleicht geht die Reise aber auch in etwas weiter entfernte Städte wie Baku (Luftlinie knapp 3.400 Kilometer nach Aserbaidschan) oder Beer-Sheva (knapp 3.000 Kilometer nach Israel).

Mehr Schafe als Einwohner

Auch Torshavn wäre eine Reise wert. Die Färöer sind eine Inselgruppe im Nordatlantik. Auf den 18 Inseln leben mehr als 40.000 Einwoher - und 70.000 Schafe. Das Gundadalur-Stadion bietet allerdings nur Platz für 5.000 Zuschauer. 250 offizielle Gästetickets wären die traurige Folge für das reisefreudige Frankfurter Publikum.

Emotionaler wären Duelle gegen Osasuna und Besiktas Istanbul. Einerseits, weil es die wohl prominentesten Klubs im Lostopf sind. Andererseits, weil mit Lucas Torro in Pamplona und dem ehemaligen Publikumsliebling und Pokalhelden Ante Rebic am Bosporus zwei Ex-Adler ebenfalls in diesem Wettbewerb unterwegs sind.