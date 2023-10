Fragen & Antworten Das müssen Sie zum Frankfurt Marathon 2023 wissen Stand: 27.10.2023 16:13 Uhr

Frankfurt wird zur Rennstrecke: Am Sonntag finden sich wieder tausende Läuferinnen und Läufer zum Frankfurt Marathon in der City ein. Wann es losgeht, wer die Favoriten sind und was Autofahrer beachten müssen? Alles Wichtige erfahren Sie hier.

Der letzte Sonntag im Oktober naht und wie immer fällt dann der Startschuss für den Frankfurt Marathon. Mehr als 13.000 Läuferinnen und Läufer machen die Stadt zur Riesen-Rennstrecke. Tausende Fans sorgen für die nötige Party-Stimmung. Das Mega-Event bringt natürlich einige Fragen mit sich. Der hr-sport beantwortet die wichtigsten.

Wann geht der Frankfurt Marathon los?

Wer sind die Favoriten beim Frankfurt Marathon?

Wie verläuft die Strecke des Frankfurt Marathon?

Wo ist der beste Platz zum Zuschauen?

Welche Sperrungen gibt es rund um den Frankfurt Marathon?

Wo wird der Frankfurt Marathon übertragen?

Wann geht der Frankfurt Marathon los?

Der offizielle Startschuss ertönt um Punkt 10 Uhr. Los geht es da aber nur für den schnellsten Teil der Läuferinnen und Läufer. Die Profis und all jene, die eine Zielzeit von unter 3:30 Stunden anpeilen, dürfen als erstes auf die Strecke. Für Athletinnen und Athleten, die voraussichtlich mehr als 3:30 Stunden brauchen, geht es um 10.10 Uhr los.



Der Start für den Staffellauf ist um 10.35 Uhr. Kinder und Jugendliche, die den "Kids Marathon" über 4,2 Kilometer absolvieren, laufen um 10.55 Uhr los.

Wer sind die Favoriten beim Frankfurt Marathon?

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen zeichnet sich ein spannendes Rennen ab. Bei den Herren dürfen sich gleich vier Athleten berechtigte Hoffnung auf einen Sieg machen, bei den Damen zählen gar fünf Athletinnen zu den Gold-Anwärterinnen. Der nominell schnellste Mann im Feld ist der Äthiopier Guye Adola, der als einziger eine Zeit von unter 2:04 Stunden vorweisen kann. Bei den Frauen hat auf dem Papier die Kenianerin Visiline Jepkesho mit einer Zeit von unter 2:22 Stunden die Nase vorne.



Aus deutscher Sicht sollte man sich folgende beiden Namen merken: Simon Boch und Miriam Dattke aus Regensburg. Das Duo wird wohl nicht um die Medaillenplätze in Frankfurt konkurrieren, kann aber sehr wohl die Olmypia-Norm knacken und sich für ein deutsches Ticket für Paris 2024 empfehlen.

Wie verläuft die Strecke des Frankfurt Marathon?

An der beliebten Strecke quer durch die Mainmetropole musste nichts geändert werden. Der drittschnellste City-Marathon der Welt startet und endet wie gehabt an der Messe. Nach einigen Schleifen durch die Innenstadt laufen die Athletinnen und Athleten südlich des Mains durch Sachsenhausen, Niederrad und Schwanheim. Von dort geht es zurück über den Main nach Höchst, Nied und die Mainzer Landstraße nach Osten. Nach einem kleinen Schlenker durchs Europaviertel wartet der emotionale Zieleinlauf in der Festhalle auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Wo ist der beste Platz zum Zuschauen?

Wenn man sich für einen Platz entscheiden muss, dann wäre sicherlich der Bereich rund um die Festhalle zu nennen. An der Messe erfolgt der Startschuss, in der Festhalle die Siegerehrung. Sportlerherz was begehrst du mehr?



Tolle Stimmung gibt es aber freilich entlang der gesamten Strecke. Als Hotspots zu nennen sind der Opernplatz und Schwanheim, wo zahlreiche Vereine für die tolle Stimmung verantwortlich zeichnen.



Insgesamt gibt es bis zu 90 sogenannter Aktionspunkte entlang der Strecke: mit Live-Musik, Verpflegung oder Moderation.

Welche Sperrungen gibt es rund um den Frankfurt Marathon?

Ein Event dieser Größe kommt ohne Einschränkungen natürlich nicht aus. Zahlreiche Straßen im Innenstadtbereich sowie entlang der Laufstrecke sind am Sonntag von 7 Uhr bis teilweise 18 Uhr gesperrt.



Eine Übersicht über Umleitungen und Sperren gibt es hier. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Stadtteilen können Sie hier einsehen.

Wo wird der Frankfurt Marathon übertragen?

Der Hessische Rundfunk begleitet den Marathon natürlich auch in diesem Jahr wieder mit einer umfangreichen Berichterstattung. Das hr-fernsehen steigt am Sonntag um 9.55 Uhr mit einem heimspiel! extra in die Übertragung ein. Die Übertragung endet um 13 Uhr, wenn die Entscheidungen im Profi-Rennen gefallen sind.



Auf hessenschau.de kann das Rennen im Liveticker und im Livestream verfolgt werden. Mit der Zielkamera bleiben wir dort sogar bis zum Eintreffen des Besenwagens um 16.45 Uhr auf Sendung. Und auch der Radiosender hr1 berichtet den ganzen Tag immer wieder live über den Marathon