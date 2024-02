Rollentausch im hessischen Eishockey? Darum sind die Kassel Huskies für die Löwen Frankfurt eine Gefahr Stand: 05.02.2024 16:25 Uhr

Während die Löwen Frankfurt in der DEL in Richtung Abstiegsplatz taumeln, stehen die Kassel Huskies in der DEL2 souverän an der Tabellenspitze. Durch eine Meisterschaft könnten die Nordhessen die Frankfurter in den Schatten stellen - was sie aber gar nicht wollen.

Die Stimmungslage bei den Löwen Frankfurt und den Kassel Huskies könnte unterschiedlicher kaum sein. Während die Frankfurter am Sonntag die dritte Niederlage in Folge kassiert haben und gefährlich nah in Richtung möglichem Abstiegsplatz der DEL gerutscht sind, sieht die Lage bei den Schlittenhunden aus Nordhessen deutlich besser aus.

Die Kassel Huskies dominieren - mal wieder - die Hauptrunde und stehen mit zehn Punkten Vorsprung souverän an der Tabellenspitze der DEL2. "Wir sind auf Kurs und haben eine Mannschaft, in die wir vollstes Vertrauen haben. Über weite Phasen der Saison haben wir gezeigt, dass wir zurecht an der Tabellenspitze stehen", konstatierte Huskies-Sportdirektor Manuel Klinge am Montag gegenüber der hr-sport.

Kassel könnte Frankfurt in Liga zwei schicken

Was die Situation besonders spannend macht: Der Letzte der DEL steigt nur ab, sofern der Meister der DEL2 auch eine entsprechende Lizenz für die erste Liga beantragt hat. Kassel hat das getan. Bedeutet also, dass die Huskies die Löwen in die zweite Liga schicken könnten.

Ein zusätzlicher Motivationsschub für die Nordhessen? Überraschende Antwort: nein. "Wir sind nicht so vermessen, das als Aufhänger für uns zu nehmen", so Klinge. "Bei aller Rivalität, die wir haben, wünschen wir den Löwen Frankfurt nicht, in den Abstiegstaumel zu geraten"

Klinge wünscht sich Hessen-Derby in der DEL

Trotz der Chance, in der Hackordnung an den Löwen vorbeizuziehen, begeistert Klinge eher ein anderer Gedanke: "Ich fände die Vorstellung romantischer, wenn das nächste Duell zwischen den Löwen Frankfurt und den Kassel Huskies in der DEL stattfindet."

Dafür müssten die Nordhessen nach der Hauptrunde auch in den darauffolgenden Play-offs überzeugen. Und gleichzeitig die Löwen mindestens auf dem dreizehnten Platz landen. Die nächsten Wochen werden genau darüber Aufschluss geben, denn es stehen nur noch acht Spieltage aus.