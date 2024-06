Darts-Team-WM in Frankfurt Darts-WM in Frankfurt: Deutsches Duo um Schindler im Achtelfinale Stand: 29.06.2024 08:32 Uhr

Martin Schindler aus Rodgau und sein Partner Gabriel Clemens werden ihrer Favoritenrolle gerecht und ziehen bei der Darts-Team-WM in Frankfurt ins Achtelfinale ein. Mit Finnland machten sie am Freitag kurzen Prozess.

Die deutschen Darts-Profis Martin Schindler aus Rodgau (Offenbach) und Gabriel Clemens haben bei der Team-WM in Frankfurt das Achtelfinale erreicht. Die Vorjahreshalbfinalisten gewannen am Freitag das zweite Vorrundenspiel gegen die Finnen Marko Kantele und Teemu Harju 4:1 und wurden ihrer Favoritenrolle in Gruppe C damit gerecht - auf wen Deutschland im Kampf um das Viertelfinale trifft, steht noch nicht fest.

Anders als beim 4:3 gegen Neuseeland am Donnerstag, als das deutsche Duo sich dank eines High-Finish von Clemens mit viel Mühe den Sieg gesichert hatte, machten die Favoriten gegen Finnland kurzen Prozess. Kantele und Harju, die zuvor 0:4 gegen die Neuseeländer verloren hatte, durften nur kurzzeitig von einer Überraschung träumen.

Jetzt steigen auch die Favoriten ein

In der K.o.-Runde steigen auch die gesetzten Topnationen England (mit Weltmeister Luke Humphries und Michael Smith), die Niederlande (mit Michael van Gerwen und Danny Noppert), Schottland (mit Peter Wright und Gary Anderson) sowie Titelverteidiger Wales (mit Jim Williams mit Jonny Clayton) in das Turnier ein. Der Waliser Ex-Weltmeister Gerwyn Price fehlt aus gesundheitlichen Gründen.

Der Sieger der 14. Auflage des World Cup of Darts wird am Sonntagabend gekürt. Ein deutsches Team triumphierte bei der Team-WM noch nie, im Vorjahr hatten sich Schindler und Clemens erst im Halbfinale den Schotten geschlagen geben müssen.