Nach Schlaganfall von Frau Simone Darmstadt 98: Trainer Lieberknecht zurück auf dem Platz Stand: 20.11.2023 17:21 Uhr

Torsten Lieberknecht, der zuletzt bei seiner Familie weilte, ist zurück in Darmstadt. Am Montag stand er erstmals wieder mit seinem Team auf dem Trainingsplatz.

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht ist am Montag auf den Trainingsplatz in Darmstadt zurückgekehrt. Zuletzt hatte der 50-Jährige gefehlt, weil er wegen eines Schlaganfalls seiner Frau bei seiner Familie weilte. "Unser Cheftrainer ist zurück am Böllenfalltor und hat mit seiner Mannschaft die Vorbereitung auf das Spiel in Freiburg aufgenommen", schrieb der Verein.

Beim 0:0 gegen Mainz 05 vor der Länderspielpause war Lieberknecht von Co-Trainer Ovid Hajou vertreten worden, mit dem er allerdings im permanenten Austausch stand. Schon damals war man bei Darmstadt 98 davon ausgegangen, dass der Chefcoach bei der nächsten Partie wieder auf der Bank sitzen würde. Die Lilien müssen am Samstag um 15.30 Uhr beim SC Freiburg ran.

Rückendeckung von Präsident und Spielern

Vor zwei Wochen hatte Lieberknecht eine Pause eingelegt. Seine Frau Simone hatte einen Schlaganfall erlitten, der Coach weilte daraufhin bei seiner Familie. "Von uns als Verein erhält er jede erdenkliche Rückendeckung, um sich voll und ganz seiner Frau sowie seiner Familie widmen zu können", hatte Präsident Rüdiger Fritsch damals mitgeteilt. Simone Lieberknecht hatte das Krankenhaus nach Angaben des Vereins schon vor dem Mainz-Spiel wieder verlassen können.

Auch die Spieler hatten den Lieberknechts damals ihr Mitgefühl ausgedrückt. "Wir sind zwar Fußballspieler, aber wir sind Menschen und keine Maschinen. Das hat uns mitgenommen", hatte Torwart Marcel Schuhen nach dem Spiel gegen Mainz gesagt. "Man sieht, wie glücklich man darüber sein kann, gesund zu sein und das auszuüben, was wir machen. Und worum es im Leben geht: Gesundheit für die Familie."