Lieberknecht setzt auf Teamgeist Darmstadt 98: Lilien wollen in der Bundesliga "Zähne zeigen"

Darmstadt 98: Lilien wollen in der Bundesliga "Zähne zeigen" Stand: 06.07.2023 17:02 Uhr

Aufsteiger Darmstadt 98 geht als Underdog in die neue Bundesliga-Saison. Trainer Torsten Lieberknecht erhofft sich einen Push vom guten Teamgeist - und von den eigenen Fans.

Endlich wieder auf Trainingsplatz stehen: Dieses Gefühl war für Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht schon etwas Besonderes. "Ich habe mich tierisch gefreut, weil ich mich auch gut erholt habe", sagte er in der Medienrunde nach dem Trainingsauftakt am Mittwoch. Besonders soll auch das kommende Bundesliga-Jahr von Darmstadt 98 werden.

Obwohl die Südhessen das kleinste Budget aller 18 Vereine im Oberhaus haben und deshalb, wie der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann erwähnte, auch auf dem Transfermarkt nur begrenzte finanzielle Möglichkeiten haben, rechnen sie sich durchaus Chancen auf den Klassenerhalt aus. "Wir werden Zähne zeigen und hoffen, dass wir in der nächsten Saison weiter dabei bleiben", so Lieberknecht.

"Der Teamgeist muss überbordend sein"

Worauf der Coach dabei den größten Wert legt? "Team, Team, Team, Team, Team", betonte er gleich mehrfach, dass es auf den Zusammenhalt in der Mannschaft ankommen wird. "Der Teamgeist muss überbordend sein." Der zweite Faktor soll besonders bei Heimspielen zum Tragen kommen: die Fans und ihre "unglaubliche Unterstützung". "Jeder Gegner, der hier wegfährt, soll sagen: In Darmstadt macht es überhaupt keinen Spaß, gegen die zu spielen", forderte Lieberknecht.

Der Trainer war froh, bereits zum Aufrakt einen ordentlichen Kader beisammen zu haben und direkt mit 11 gegen 11 spielen zu können. Aber: "Wir wissen, dass es mit Sicherheit noch Veränderungen im Kader geben wird, in beide Richtungen." Den abwanderungswilligen Phillip Tietz hat Lieberknecht dabei noch nicht abgeschrieben: "Ich gehe davon aus, dass er hier bleibt. Er fühlt sich hier total wohl", sagte er, um dann einzuschränken: "Es gibt Dinge, die in diesem Geschäft eben auch dazugehören. Wir werden sehen, wie sich das Ganze regelt."

Lilien treffen auf Liverpool und Klopp

Die Laune lässt man sich bei den Lilien ohnehin nicht allzu schnell verderben. Zumal es in der Sommervorbereitung noch einen echten Höhepunkt geben wird. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, geht es am 7. August für ein Testspiel auf die Insel zum FC Liverpool und Jürgen Klopp. Gespielt wird zwar nicht an der legendären Anfield Road, sondern in Preston. Für Lieberknecht, der mit Klopp einst zusammen bei Mainz 05 spielte, und sein Team wird die Generalprobe vor dem Saisonstart sicherlich trotzdem ein besonderes Erlebnis.