Angreifer schließt sich Zweitligist an Darmstadt 98: Leihe von Filip Stojilkovic zum FCK perfekt Stand: 21.12.2023 17:21 Uhr

Das ging schnell: Filip Stojilkovic, zu Jahresbeginn für knapp zwei Millionen Euro verpflichtet, verlässt den SV Darmstadt 98 schon wieder. Der Angreifer wechselt auf Leihbasis zum 1. FC Kaiserslautern in die 2. Liga.

Der SV Darmstadt 98 hat Stürmer Filip Stojilkovic bis zum Saisonende an den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern verliehen. Dies teilten beide Vereine am Donnerstag mit. Die Lilien hatten den Angreifer erst im Januar verpflichtet und damals nach hr-sport-Informationen knapp zwei Millionen Euro für Stojilkovic an den FC Sion bezahlt. In Darmstadt besitzt der 23-Jährige noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

"Wir wünschen Filip viel Erfolg in Kaiserslautern", erklärte Manager Carsten Wehlmann in einer Mitteilung des Vereins. "Wir drücken ihm die Daumen, dass er auf viel Spielpraxis kommt und dort sein volles Potenzial abrufen kann."

Teilweise nicht mehr im Kader

Der Schweizer bestritt seit dem Januar insgesamt 23 Pflichtspiele für die Südhessen. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga kam Stojilkovic aber kaum noch zum Zug, in sechs Einsätzen stand er kein einziges Mal in der Startelf. Oftmals gehörte er nicht einmal mehr zum Kader der Darmstädter.