Die Stimmen zur Lilien-Pleite in München Darmstadt 98 bei Bayern München: Die Stimmen zum Spiel Stand: 28.10.2023 18:40 Uhr

Der SV Darmstadt 98 kassiert bei den Bayern die höchste Niederlage seiner Bundesliga-Geschichte. Trotzdem können die Südhessen der Partie nicht nur Negatives abgewinnen. Die Stimmen zum Spiel.

Der SV Darmstadt 98 ist beim FC Bayern München mit 0:8 unter die Räder gekommen. In der ersten Halbzeit flogen Bayerns Joshua Kimmich (4.) sowie die Darmstädter Klaus Gjasula (21.) und Matej Maglica (41.) nach Notbremsen mit Rot vom Platz. In Halbzeit zwei sorgten Harry Kane (51./69./88.), Leroy Sané (56./64.), Jamal Musiala (60./76.) und Thomas Müller (71.) für die höchste Bundesliganiederlage der Südhessen.

Tobias Kempe (Kapitän Darmstadt 98): "Die erste Halbzeit mit drei Roten Karten prägt das Spiel. Hier in München wird es in Unterzahl brutal schwierig. Aber Hut ab für unsere erste Halbzeit. Da hatten wir unsere Chancen. Wir hätten durch Marvin Mehlem sogar in Führung gehen könnten. Im zweiten Durchgang ist die individuelle Qualität der Bayern-Spieler zur Geltung gekommen. Mit einem Mann weniger wird es dann schwierig. Wir dürfen uns trotzdem nicht so abschießen lassen. Die Niederlage ist natürlich bitter. "

Marcel Schuhen (Torhüter Darmstadt 98): "In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir standen stabil, sind hoch angelaufen und damit haben wir die Münchner vor Problem gestellt und die Rote Karte erzwungen. Das hört sich zunächst gut an. Natürlich ist es aber ein Problem, wenn dir in der ersten Halbzeit durch zwei Rote Karten die Innenverteidiger wegbrechen. Dann wird es in München schwer. Es war allerdings nicht davon auszugehen, dass es so schwer wird. Aber man muss die zwei Halbzeiten komplett differenzieren. Eine gute erste Halbzeit mit einem 0:0 und dann eine katastrophale zweite Halbzeit."

Marvin Mehlem (Mittelfeldspieler Darmstadt 98): "Für Manuel Neuer freue ich mich. Ganz Deutschland hat sich über seine Rückkehr gefreut. Die Chance muss ich natürlich machen. Jetzt muss ich analysieren, was ich besser machen kann und es das nächste Mal dann auch besser machen. Der Ball liegt auf dem schwächeren linken Fuß, Alphonso Davies kommt noch hinterher. Dadurch stehe ich unter Druck. Wir haben gegen eines der besten Teams der Welt gespielt. Ich bin stolz, wie wir uns im ersten Durchgang präsentiert haben. Mit den Roten Karten läuft das Spiel dann aber gegen uns. Danach wird es in München schwer."

Torsten Lieberknecht (Trainer Darmstadt 98): "Es war ein sehr kurioses Spiel mit drei Roten Karten in der ersten Halbzeit. Im ersten Durchgang fand ich uns sehr mutig. Wir haben uns viel vorgenommen mit dem Ball und hatten auch unsere Chancen. Nach zwei, drei Gegentoren in der zweiten Hälfte war dann der Stecker gezogen. Ich habe mit meiner Mannschaft mitgelitten. Jetzt werde ich die Jungs aber wieder aufbauen. Wir sind selbstbewusst nach München gereist, werden auch selbstbewusst wieder nach Hause fahren und am Freitag wieder Gas geben."

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München): "Das hat in der ersten Halbzeit nicht nach einem 8:0 ausgeschaut. Es war ein kompliziertes und verrücktes Spiel mit drei Roten Karten und ein paar Systemwechseln. Wir hatten Probleme, unseren Rhythmus zu finden. Es war gut, dass Halbzeit war und wir uns sammeln konnten und eine klare Struktur festlegen. Wir mussten die Intensität erhöhen und haben das auch geschafft. Da waren dann viele Dinge zum Genießen dabei. Großes Kompliment für die zweite Halbzeit."

Manuel Neuer (Torhüter FC Bayern München): "Ich bin froh, dass ich wieder da bin. Ich muss mich bei vielen Medizinern bedanken, dass ich hier wieder stehen kann. Das hat sich sehr gut angefühlt. Ich war positiv aufgeregt. Es war ein skurriles Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Die Rote Karte wird uns sehr weh tun, weil uns Joshua Kimmich als Leistungsträger in unserer Achse in Dortmund fehlen wird."