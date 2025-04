Alles Wissenswerte zum Eintracht-Spiel in Augsburg Alles Wissenswerte zum Eintracht-Spiel in Augsburg: Angeschlagen in den Endspurt Stand: 20.04.2025 09:29 Uhr

Eintracht Frankfurt kann sich nach dem Aus in der Europa League nun voll auf den Liga-Endspurt und das Rennen um die Champions-League-Plätze konzentrieren. Allerdings trüben die Verletzungen von Kaua Santos und Mario Götze das Bild.

Noch fünf Spieltage stehen in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga auf dem Programm. Eintracht Frankfurt muss am Sonntag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg ran.

Die Ausgangslage

In Frankfurt werden aktuell noch die Wunden geleckt. Aus im Europapokal-Viertelfinale gegen Tottenham, dazu die schweren Verletzungen von Kaua Santos und Mario Götze - für die Eintracht waren die vergangenen Tage durchaus verkorkst. Dafür winkt in der Bundesliga Großes: Erstmals kann die Qualifikation für die Champions League über die Liga gelingen. "Jeder Spieler will das wieder erleben, dann hoffentlich in der Champions League", hatte Abwehrchef Robin Koch unmittelbar nach dem Ausscheiden gegen Tottenham gesagt. "Es ist immer was Magisches, mit Frankfurt international zu spielen." Das sollte Motivation genug sein, sich für das Augsburg-Spiel wieder aufzurappeln.

Vor dem Gegner sind die Frankfurter allerdings gewarnt: Augsburg hat im laufenden Kalenderjahr eine beeindruckende Serie hingelegt und nur gegen Bayern München verloren. Mit dem Abstieg hat das Team von Trainer Jess Thorup schon lange nichts mehr zu tun, stattdessen kann man gar auf einen internationalen Platz schielen. "Es ist ein guter Mix im Kader, die Augsburger haben viel Qualität in ihren Reihen", lobte SGE-Coach Dino Toppmöller.

Das Personal

Der Abend gegen Tottenham bleibt der Eintracht nicht nur wegen des Ausscheidens in bitterer Erinnerung: Götze und Santos haben sich schwer verletzt, der junge Keeper wird mit einem Kreuzbandriss lange ausfallen. Während zwischen den Pfosten die Frage sein wird, ob Kevin Trapp rechtzeitig fit wird oder der dritte Torhüter Jens Grahl ranmuss, könnte der Götze-Ausfall eine Systemänderung hin zu zwei Spitzen mit sich bringen.

So könnte die Eintracht in Augsburg spielen.

Der FCA muss auf den rotgesperrten Arne Maier verzichten, ansonsten hat Thorup alle wichtigen Akteure beisammen. Möglich ist sogar, dass Youngster Mert Kömür, der gegen Bochum den Siegtreffer erzielte, sein Startelf-Debüt feiern wird.

So könnte Augsburg spielen: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - Wolf, Jakic, Onyeka, Giannoulis - Rexhbecaj, Claude-Maurice - Tietz

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Wir wissen, dass Augsburg eine tolle Serie hingelegt hat – eine sehr kompakte Mannschaft mit guten Abläufen nach vorne und Robustheit. Es wird eine spannende Aufgabe, wir wissen um die Bedeutung dieses Spiels. Wir wollen auch in der nächsten Saison wieder international spielen und dafür am Sonntag den nächsten Schritt machen."

Jess Thorup: "Wir haben jetzt schon drei Punkte mehr als letztes Jahr am Ende der Saison. Der Klassenerhalt war unser Ziel. Wir sind zufrieden, werden uns aber nicht zurücklehnen. Wo wollen wir hin? So hoch wie möglich. Im Moment stehen wir nur auf Platz zehn."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Der Blick der Eintracht-Fans dürfte am Sonntag vor allem zwischen die Pfosten gehen. Nach der Santos-Verletzung ist Kevin Trapp, vom einen oder anderen bereits komplett abgeschrieben, plötzlich wieder wichtig und soll der Eintracht den Einzug in die Champions League sichern. Toppmöller hat zuletzt ein klares Bekenntnis zu einem der Keeper vermieden, Trapp kann sich den Rückhalt von Trainer und Fans nun mit starken Leistungen zurückverdienen. Und wenn es beim Routinier nach seiner Verletzung noch nicht reicht, muss sich mit Jens Grahl die Nummer drei beweisen.

Alexis Claude-Maurice kurbelt bei den Augsburgern die Angriffe an. Der offensive Mittelfeldmann kam im Sommer aus Nizza und ist direkt zur festen Größe bei den Schwaben geworden. Auch seine 13 Scorerpunkte in 24 Pflichtspielen können sich sehen lassen. "Er kann für besondere Momente sorgen und Dinge kreieren, er hat sehr gute Bewegungen und ist ein guter Fußballer – man muss ihn immer auf dem Schirm haben", warnte Toppmöller.

Die Statistik des Spiels

Nur eine Niederlage in den vergangenen zehn Spielen: Für Eintracht Frankfurt sah es in der jüngeren Vergangenheit in Partien gegen Augsburg oft gut aus. Mit dabei waren allerdings auch vier Unentschieden - unter anderem im Hinspiel, in dem das 2:2 für die Frankfurter eine Enttäuschung war.

So verfolgen Sie die Partie

Das Spiel von Eintracht Frankfurt beim FC Augsburg können Sie live im Ticker und im Audiostream auf sportschau.de verfolgen. Im Fernsehen ist die Partie beim Bezahlsender Dazn zu sehen.

Die Highlights des Hinspiels