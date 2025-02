Handballer kommen bei Huskies unter Abwasser-Messe zwingt MT Melsungen zum Umzug in Eishockey-Halle Stand: 19.02.2025 11:09 Uhr

Bundesliga-Tabellenführer MT Melsungen muss im Endspurt der Saison auf die Atmosphäre und den Heimvorteil der Rothenbachhalle verzichten. Schuld ist eine Fachmesse rund ums Thema Kanalisation, ein Ersatz ist aber bereits gefunden.

Die Ro-KA-TECH-Messe wirbt auf ihrer Webseite damit, inzwischen die wichtigste Messe Europas im Bereich der unterirdischen Abwasserinfrastruktur zu sein. Auf der Ausstellung, die Mitte Mai in Kassel stattfindet, können Produkte und Systeme vorgeführt und getestet werden, auf über 30.000 Quadratmetern dreht sich alles um das Faszinosum Kanalisation. Was für Außenstehende befremdlich und wenig appetitlich klingen mag, ist für die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen vor allem eines: ärgerlich.

Wie die Nordhessen am Mittwoch mitteilten, findet die Messe nämlich ausgerechnet in der Kasseler Rothenbach-Halle statt, also der Heimstätte des derzeitigen Bundesliga-Tabellenführers. Und da die ganzen Vorzeige-Rohre und -Kanäle nicht über Nacht auf- und abgebaut werden können und es sich zudem zwischen Kanalreinigungsmaschinen und Gaswarngeräten nur sehr schlecht Handball spielen lässt, heißt es für die MT Melsungen von Ende April bis Ende Mai: Ihr kommt hier nicht rein.

Melsungen muss Halle räumen

Konkret bedeutet das: Das Bundesliga-Topspiel der MT Melsungen gegen die Rhein-Neckar Löwen (4. Mai) und das Hessen-Derby gegen die HSG Wetzlar (19. Mai) können nicht in der Rothenbach-Halle stattfinden. Sollten sich die Bartenwetzer zudem für das Viertelfinale der European League qualifizieren, wäre auch das mögliche Rückspiel (29. April) betroffen. Was im Fußball absolut unmöglich wäre, ist im Handball nun tatsächlich Realität. Die derzeit beste deutsche Mannschaft ist vorübergehend obdachlos. Eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Scheiß-Situation.

Passend zum Sport verzichten die Handballer trotz dieser schlechten Nachrichten aber auf größere Schimpftiraden und versuchen, das Beste aus der Situation herauszuholen. "Wir sollten das positiv annehmen und uns gemeinsam auf die beiden Heimspiele freuen", sagte MT-Vorstandssprecher Andreas Mohr stellvertretend.

Huskies bieten Unterschlupf

Gleichzeitig zur schlechten Nachricht des erzwungenen Umzugs gab es am Mittwoch auch schon eine gute Nachricht: Ein Ersatz ist nämlich schon gefunden: Die Handballer werden temporär in die Halle der Kassel Huskies umziehen und ihre Heimspiele in der Nordhessen-Arena austragen. Die Eisfläche wird dann gegen das übliche Parkett getauscht, auch die Tore werden wieder größer. Versteht sich. "Wir freuen uns, dass wir der MT Melsungen helfen können", sagte Huskies-Geschäftsführer Paul Sinizin.

Rein logistisch warten auf die MT Melsungen nun zwar noch einige Aufgaben: Die Dauerkarten-Plätze müssen etwa noch verteilt werden, auch die geringere Anzahl an Parkplätzen ist eine Herausforderung. Laut Sinizin gibt es bei den Huskies aber immerhin mehr Trink- und Essensstände. "Im besten Fall sind die Handball-Fans am Ende komplett positiv überrascht." Und falls es Probleme mit den Sanitär-Anlagen geben sollte, sind ja zumindest Experten in der Nähe.