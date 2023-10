Zwei Tonnen Gold und doppelt so viele Bananen 7 Kuriose Fakten zum Frankfurt Marathon 2023 Stand: 28.10.2023 09:40 Uhr

Der Frankfurt Marathon ist ein Event der Superlative. Um das zu verdeutlichen, listen wir an dieser Stelle einige kuriose Daten und Zahlen zum Marathon für Sie auf.

Das Wichtigste zum Frankfurt Marathon erfahren Userinnen und User von hessenschau.de ja schon seit einigen Tagen hier. Nun gibt es auch endlich einen Beitrag, in dem wir die vielleicht nicht ganz so wissenswerten Fakten zum City-Lauf zusammengetragen haben. Interessant und lustig sind die aber allemal.

1. Pipi-Pause

So ein Marathon ist ja bekanntlich lang. 42,195 Kilometer, um genau zu sein. Und wenn man so lange unterwegs ist, lässt sich eine Pipi-Pause manchmal einfach nicht vermeiden. Gut, dass das auch die Veranstalter in Frankfurt wissen und vorgesorgt haben: 123 Dixie-Klos werden rund um die Strecke aufgebaut. Einziges Manko aus Sportler-Sicht: Die Klos sind für Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen.

2. Alles Banane

Viel häufiger als raus muss für gewöhnlich aber etwas rein in die Läuferinnen und Läufer. So ein Marathon kostet Energie. Um die Akkus wieder aufzuladen, werden zahlreiche Bananen gereicht. Vier Tonnen des köstlichen Affenbrots lagern entlang der Strecke. Und wem das nicht reicht, der bedient sich eben noch an einem der 11.000 Äpfel, der 14.000 Power-Riegel oder der 18.000 Gels.

3. Sicher ist sicher

Damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sonntag ungestört laufen und snacken können, wird die Strecke vielerorts abgesperrt. Würde man alle Absperrgitter aneinanderreihen, wären sie mehr als 13 Kilometer lang.

4. Klangvoller Lauf

Die Airpods kann man beim Marathon getrost zu Hause lassen. Für musikalische Untermalung ist entlang der Rennstrecke gesorgt. Im Schnitt alle 520 Meter erreichen die Marathonläuferinnen und -läufer einen der vielen Aktionspunkte an der Strecke. Ob Ob 80er-Party am Opernplatz mit hr1, Live-Gesang oder Blaskapelle: Für musikalische Abwechslung ist gesorgt.

5. Von 18 bis 85

Das Schöne am Laufen ist: Man ist quasi nie zu jung oder alt dafür. Der Beweis: Beim Frankfurt Marathon sind die 18-Jährigen Ronja und Felix die beiden jüngsten Starter, Jürgen (85) und Ingrid (79) repräsentieren das andere Ende des Altersfeldes. Mal schauen, wer schneller ist.

6. Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Wer es ins Ziel schafft, wird mit eine Finisher-Medaille belohnt. Die goldschimmernden Erinnerungsstücke wiegen zusammen immerhin zwei Tonnen – also halb so viel wie die Bananen am Renntag. Dafür haben die Medaillen eine längere Halbwertszeit. Nur Vorsicht: Zum Pfandleiher schleppt man die Medaille besser nicht. Die glänzt zwar schön, ist aber natürlich nicht aus echtem Gold. Schade eigentlich.

Der Frankfurt Marathon feiert in diesem Jahr 40. Geburtstag – zumindest gemessen an den Jahren, in denen er seit 1981 stattfinden konnte. Damit steht der Marathon aber nicht alleine da: Tobias Riffel aus Berlin und Lokalmatador Yannic Eymann aus Frankfurt feiern ebenfalls 40. Geburtstag – und das auf der Strecke. An der generellen Herangehensweise und Empfehlung sollte sich aber nichts ändern: Nicht vergessen zu trinken und bitte drin behalten. In diesem Sinne: Happy birthday!