3. Liga Wehen Wiesbaden kassiert gegen Sandhausen erste Saisonniederlage Stand: 21.09.2024 15:51 Uhr

Im Spitzenspiel der 3. Liga führt der SV Wehen Wiesbaden nach einem Geniestreich von Stürmer Fatih Kaya lange, innerhalb von wenigen Minuten dreht Sandhausen dann allerdings die Partie.

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Das Team aus der hessischen Landeshauptstadt verlor am Samstag gegen Sandhausen mit 1:3 (1:0).

Die Partie war von Anfang an unterhaltsam, der SVWW gab dabei den Ton an. In der 27. Minute brachten die Gastgeber ihre Überlegenheit dann auch auf die Anzeigetafel: Fatih Kaya stand mit dem Rücken zum Tor und in fester Umklammerung seines Gegenspielers Marco Schikora, konnte sich allerdings geschickt lösen, auf Torwart Timo Königsmann zulaufen und den Ball zum 1:0 in den Kasten lupfen.

Schon am Dienstag geht es weiter

Im zweiten Durchgang war Sandhausen bemüht, an klaren Chancen mangelte es jedoch lange. In der 79. Minute fiel allerdings doch der Ausgleich, als David Otto nach einem Eckball am langen Pfosten unbedrängt einköpfen konnte. Und es kam noch dicker für den SVWW: Der SVS kombinierte sich gut durch, Richard Meier vollendete zum zweiten Treffer für Sandhausen (82.). In der Nachspielzeit machte Meier mit seinem zweiten Tor dann endgültig den Deckel auf das Spiel (90.+3).

Der SV Wehen Wiesbaden verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze und bleibt bei elf Punkten aus nun sechs Spielen stehen. Bereits am Dienstag (19 Uhr) geht es mit dem Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue weiter.