3. Liga Zweimal Hobsch: SpVgg Unterhaching bezwingt Waldhof Mannheim Stand: 27.10.2023 20:57 Uhr

Zuhause ist Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching eine Macht, und das blieb auch gegen den SV Waldhof Mannheim so. Das 3:0 (1:0) dank Doppeltorschütze Patrick Hobsch und einer guten Chancenverwertung fällt allerdings etwas zu hoch aus.

Von Wolfram Porr

Es war die nächste "One-Man-Show" in Unterhaching: Noch vor drei Wochen hatte Angreifer Mathias Fetsch mit einem Viererpack quasi im Alleingang RW Essen besiegt. Diesmal gegen den SV Waldhof Mannheim war es sein Sturmpartner Patrick Hobsch, der mit einem "Doppelpack" drei wichtige Punkte für die Spielvereinigung in trockene Tücher brachte (3./59.). Beim 3:0 (1:0) traf zwar auch noch Manuel Stiefler (74.) für die Rot-Blauen. Der Matchwinner war aber der Mann mit der Rückennummer 34.

Vollath rettet frühe Elferführung für Haching

Dabei ließ sich die Partie nach der frühen Führung per Elfmeter (Bahn brachte Hobsch im Sechzehner zu Fall) eher zäh an für die Mannschaft von Trainer Marc Unterberger. Der Aufsteiger hatte kaum Offensivaktionen und keinerlei weiteren Torchancen in der ersten Halbzeit. Der SV Waldhof dagegen beherrschte die Partie, erspielte sich zahlreiche Chancen und war die klar bessere Mannschaften in der ersten Hälfte. Unterhaching hatte es Keeper René Vollath zu verdanken, dass es mit dem 1:0 in die Kabinen ging.

Waldhof Mannheim zu fahrlässig - Hobsch und Stiefler eiskalt

Nach dcem Wechsel ein ähnliches Bild - allerdings nutzten die Mannheimer einfach ihre Chancen nicht. Ganz anders Haching. In der 59. Minute stand erneut Hobsch nach einer der wenigen gelungenen Kombinationen goldrichtig am langen Pfosten und schob zum 2:0 ein. Damit war der die Moral der Gäste gebrochen. Routinier Manuel Stiefler durfte dann auch nochmal. Maurice Krattenmacher vergab in der Nachspielzeit sogar noch einen zweiten Foulelfmeter und das mögliche 4:0.

Das zu deutliche Ergebnis täuscht etwas über den Spielverlauf hinweg. Der SpVgg dürfte das angesichts des vorläufigen Sprungs auf den fünften Tabellenplatz aber ziemlich egal sein.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 27.10.2023 - 20:55 Uhr