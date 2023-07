BR24 Sport Zwei Sachsen in Bayern für "Herausragende Sportkarriere" geehrt Stand: 09.07.2023 15:29 Uhr

Zwei Sachsen gehören zu den erfolgreichsten bayerischen Sportlern. Denise Herrmann-Wick und Eric Frenzel "kombinieren" für Laudatorin Claudia Koreck "das beste beider Welten". In München wurden sie jetzt für ihre "Herausragende Sportkarriere" geehrt.

Von Margot Lamparter

Denise Herrmann-Wick und Eric Frenzel haben die große Sportbühne, auf der sie lange Jahre herausragende Erfolge feiern konnten, hinter sich gelassen. In ihrer Wahlheimat Bayern sind die gebürtigen Sachsen nach ihrem Karriereende geblieben. Hier haben sie "ein zweites Dahoam gefunden", so Laudatorin Claudia Koreck beim Bayerischen Sportpreis am Samstag in München.

Sportler die uns mitfiebern lassen

Die Biathlon-Queen und der Kombinierer-König. Sie haben uns Fernsehsportler mit ihren unglaublichen Leistungen mitfiebern lassen, erzählt die Sängerin. "Und uns die Tränen in die Augen getrieben vor Glück und Stolz, so war es jedenfalls bei uns daheim auf der Couch."

Herrmann-Wick glänzte als Biathletin: 2019 wurde sie Verfolgungsweltmeisterin, Gold und Bronze feierte sie bei den Olympischen Spielen 2022 und zum krönenden Abschluss gab es bei der Heim-WM in Oberhof noch Gold im Sprint und zwei Silbermedaillen in Staffel und Verfolgung. "Der absolute Wahnsinn", so Koreck.

Auch Frenzel mache in Sachen "Sachsenpower" keiner so schnell etwas vor: Olympiasieger 2014 und 2018. Einzelweltmeister 2011, 13 und 19. Mit dem Silber in der Mannschaft bei der WM in Planica hat sich der 34-Jährige zum alleinigen WM-Rekordhalter der Nordischen Kombinierer gekrönt.

Gemeinsam die Schulbank gedrückt

Frenzel und Herrmann-Wick verbinden allerdings nicht nur sportliche Höchstleistungen. Die beiden drückten im Internat auch gemeinsam die Schulbank. "Bei Eric hat man immer gemeint, der ist in der falschen Klasse, weil man immer gedacht hat, der fängt jetzt maximal Fünfte und nicht Siebte an. War noch wirklich sehr klein." Aber "auf Eric war immer Verlass", erzählte die Wahl-Ruhpoldingerin mit einem Schmunzeln.

Frenzel nahm Herrmann-Wicks Seitenhiebe gelassen. Man sei ja nicht so oft da gewesen. "Wir waren ja auch die Sportler, die demenentsprechend wenig da waren." Und, "wir waren nur zu viert in der Klasse", ergänzte der ehemalige Kombinierer. "Wir haben unseren beiden Schulkameraden schon sehr viel zu verdanken, dass wir unser Abitur so gut geschafft haben".

Frenzel mittlerweile Trainer, Herrmann-Wick orientiert sich noch

Der Wahl-Oberpfälzer ist mittlerweile Trainer bei den Nordischen Kombinierern. "Es macht mega Spaß, mit den Jungs jetzt zusammenzuarbeiten. Es ist eine große Herausforderung, aber wir haben schon einige Lehrgänge jetzt gemeinsam gemeistert."

Für Herrmann-Wick steht mit dem Hausbau im Chiemgau zunächst ein großes Projekt vor der Tür. Ansonsten will sie sich erst mal orientieren. "Ein paar Sachen sind in der Planung. Aber erst mal ein bisschen Erde um die Ecke bringen." Mehr wollte die 34-Jährige über ihre Zukunftspläne noch nicht verraten.

