BR24 Sport Wo ist der Bogen? Gold-Hoffnung sucht ihr Sportgerät Stand: 23.07.2024 09:38 Uhr

Olympische Spiele sollten eigentlich ein freudiges Erlebnis für die Sportler sein. Bogenschützin Katharina Bauer aus Raubling erlebte dagegen einen Albtraum: Bei ihrem Flug nach Paris ging ihr Bogen verloren. Doch ihr wurde schnell geholfen.

Von BR24Sport

Die Bogenschützinnen sind bei den Olympischen Spielen in Paris eine deutsche Medaillenhoffnung. Auch Katharina Bauer aus Raubling. Die 28-jährige Oberbayerin erlebte aber wenige Tage vor der Eröffnung der Spiele in Paris den Athleten-Albtraum. Bei ihrer Anreise nach Paris ging ihr Gepäck am Flughafen verloren, darunter auch ihr Sportgerät.

"Danke an alle für die Hilfe. Immerhin ist mein normales Gepäck gerade angekommen", schrieb die 28-Jährige am Montagabend zu einem Foto von sich mit Koffer auf Instagram. "Aber ich warte immer noch auf meine Bogentasche."

Bauer verpasst erstes Warm-up am Place de la Concorde

Bauer war zunächst am Montag ohne Gepäck in Paris angekommen. Die Bogenschützin war mit dem Flugzeug aus München angereist, dort hatte es laut ihrer Aussage Probleme beim Verladen des Gepäcks gegeben, weil Personal fehlte. Die erste Chance zur Eingewöhnung mit den Bogen an der Olympia-Wettkampfstätte am Place de la Concorde in Paris verpasste sie daher.

Der Deutsche Schützenbund hatte mitgeteilt, dass der Deutsche Olympische Sportbund informiert worden sei und das Gepäck als prioritär habe einstufen lassen. Und tatsächlich verkündete Bauer am Dienstagmorgen überglücklich, dass ihr Bogen nun wohl behalten bei ihr im Olympischen Dorf angekommen ist.

Einzel-Europameisterin Bauer aus Raubling gehört mit dem deutschen Frauenteam schon am Sonntag zu den Kandidatinnen auf die Medaillen. Die Auswahl hatte bereits den WM-Titel gewonnen.

Quelle: BR24Sport im Radio 23.07.2024 - 08:55 Uhr