BR24 Sport Wie Jess Thorup beim FC Augsburg das Feuer entfacht hat Stand: 23.10.2023 15:52 Uhr

Nur fünf Tage hatte Jess Thorup Zeit, um den FC Augsburg für sein erstes Spiel als Cheftrainer bereit zu machen. Es folgte ein verblüffender Sieg beim 1. FC Heidenheim, der der Startschuss für den großen FCA-Umbruch sein soll.

Von Hannes Nebelung

Nicht nur ein Hauch internationaler Charme, sondern eine gehörige Portion dänischer Rückenwind wehte am Wochenende über den Heidenheimer Schlossberg. Jess Thorup nicht nur ein erfolgreiches Debüt, sondern er präsentierte auch gleich seinen neuen Stil für den FC Augsburg. Im eleganten dunkelblauen Anzug trieb der ehemalige Champions-League-Trainer sein Team beim 1. FC Heidenheim nach vorne - zum ersten Auswärtssieg seit über einem Jahr.

Vor gerade einmal einer Woche hatte sich der 53-Jährige selbstbewusst und forsch im bayerischen Schwabenland vorgestellt, in den darauffolgenden fünf Tagen hat er seiner gelähmt wirkenden Mannschaft eine Frischzellenkur verpasst. Zwar erklärte Thorup im BR24Sport-Exklusivinterview, dass er "nicht viel gemacht" und lediglich "ein bisschen mit dem Kopf und dem Mindset" sowie an "taktischen Dingen" gearbeitet habe. Doch seine wenigen Maßnahmen scheinen große Wirkung zu entfalten.

FCA wie verwandelt: "Spieler glauben und folgen"

"Erster Auswärtssieg nach über einem Jahr, ein 0:2 gedreht und gewonnen, fünf Auswärtstore geschossen", zählte Sportdirektor Marinko Jurendic fast etwas ungläubig die Errungenschaften seines neuen Trainers und der Mannschaft beim 5:2-Sieg über den 1. FC Heidenheim auf. Was hat sich innerhalb einer Woche verändert? "Er hat den Spielern vom ersten Tag eine Glaubwürdigkeit vermittelt. Die Spieler glauben, folgen, sind konzentriert und aufmerksam, bei dem, was er vorgibt", erklärte Jurendic.

Seine erste Verpflichtung als sportlich Verantwortlicher - Jurendic hatte sein Amt am 1. September offiziell angetreten - bringt eine ganz neue Farbe nach Augsburg. Denn Thorup kommt weltmännisch daher: Er will sowohl mit den Spielern als auch den Medien deutsch sprechen und trotz des sorgenvollen Saisonstarts schon bald offensiven Fußball spielen lassen. Zunächst sollen Ergebnisse wie in Heidenheim her, dann soll er ein neuer Stil Einzug erhalten.

Endlich Umbruch unter Thorup?

"Wie die Mannschaft in der ersten Woche versucht hat, das zu adaptieren und wie es heute auf dem Platz gezeigt hat, freut mich sehr", stellte Thorup fest, der immer wieder den Spirit und den Willen seiner Mannschaft hervorhob. Dabei war das Gastspiel in Heidenheim zunächst ein Spiegelbild der bisherigen Saison. Augsburg verschlief die Anfangsphase, lag nach 18 Minuten 0:2 zurück. Doch die Thorup-Elf schlug noch in der ersten Halbzeit zurück und nutzte seine ersten drei Chancen, um das Spiel komplett zu drehen.

Im Gegensatz zu Vorgänger Enrico Maaßen spielte Thorup mit einer Viererkette und stellte Reservist Niklas Dorsch, den er aus gemeinsamen Tagen bei KAA Gent kennt, wieder ins Mittelfeldzentrum. "Wir hatten Jess schon längere Zeit auf dem Zettel", verriet Jurendic bei "Heute im Stadion". Für den lange geplanten und nie vollständig vollzogenen Umbruch soll Thorup der perfekte Mann sein. Der Kader wurde im Sommer kräftig verjüngt, nun soll auch auf dem Feld ein Wandel stattfinden.

Was Thorup von Maaßen lernen kann

Der 5:2-Erfolg und der Sprung auf Tabellenplatz zehn sollten allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch sehr viel Arbeit auf Thorup wartet. "Ich weiß, wo wir stehen", sagte der Däne: "Heute war ein erster Schritt in die richtige Richtung. Darauf müssen wir aufbauen." Diese Vorsicht ist durchaus begründet. Auch Enrico Maaßen wollte seiner Zeit einen neuen, mutigeren Augsburger Spielstil etablieren, schwenkte dann jedoch im Abstiegskampf zum altbewährten Arbeiterfußball zurück. Anfang Oktober fiel ihm dies mutmaßlich auf die Füße.

Die Stilfrage bleibt das bestimmende Thema beim FCA. Dass mit Jess Thorup nun erstmals ein Trainer im Maßanzug an der Seitenlinie steht, soll schon bald zur Nebensache werden. "Ich bleibe Jess Thorup und was vorher war, darum kümmere ich mich nicht", sagte der zweimalige dänische Meister mit einem Lächeln: "Ich versuche, mit der Mannschaft in eine andere Richtung zu gehen. Hoffentlich haben wir damit Erfolg."

Im Video: Highlights 1. FC Heidenheim - FC Augsburg

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 22.10.2023 - 21:45 Uhr