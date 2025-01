BR24 Sport Vincent Kompany scherzt: Wolfsburg "so stark" wie ihr Trainer Stand: 17.01.2025 11:31 Uhr

Vor dem Bundesliga-Duell gegen den VfL Wolfsburg scherzt FC Bayerns Trainer Vincent Kompany über die Physis seines Kollegen. So stark wie der Trainer, werde auch die Mannschaft sein. Kompany erwartet ein intensives Spiel.

Von BR24Sport

Vincent Kompany, Trainer des FC Bayern München, scherzte bei der Pressekonferenz am Freitag gut gelaunt: "Er ist körperlich stark, aber seine Mannschaft auch." Die Rede war von dem 1,91 Meter großen Trainer Ralph Hasenhüttl, der am Samstag zum Start in die Rückrunde mit dem VfL Wolfsburg zu Gast beim FC Bayern München sein wird. Kompany geht davon aus, dass es ein physisches und intensives Duell werden wird. "Aber auch wir haben unsere Stärken", so der Belgier.

Über seine Kollegen zu scherzen, fällt leicht, wenn man die Bundesliga-Tabelle anführt und die 5:0-Torshow gegen die TSG 1899 Hoffenheim erst zwei Tage zurückliegt. Der vielgescholtene Leroy Sané war in Spitzenform und sorgte für ein Tordoppelpack, Elfmeterspezialist Harry Kane traf vom Punkt, auch Raphael Guerreiro und Serge Gnabry netzten ein. Alles ging locker von der Hand. Der FCB dürfte mit breiter Brust in das Samstagsspiel gehen.

Stanisic vor Comeback

Auf die Frage, welche Noten er seiner Mannschaft für die Hinrunde geben würde, antwortete Kompany: "Ich bin nicht damit beschäftigt, Noten zu geben." Manche Fakten sprechen aber für sich - da braucht es keine Schulnoten: 53 Tore waren es bislang. Der FCB trat torstark und offensiv auf. "90 Prozent der Arbeit ist, die individuelle Qualität der Spieler zu verbessern. Wir haben gute Spieler, die Leistung zeigen wollen, die laufen wollen. Dann können wir bestimmte Sachen erreichen", so Kompany.

Im Vergleich zum starken Auftritt am Mittwoch wird Kompany personell nicht viel rumschrauben, wie er sagte. Gute Nachrichten gibt es von Josip Stanisic: "Er wird zurück im Kader sein", so der Trainer. Der 24-Jährige hatte zuletzt wegen muskulärer Probleme infolge einer Knie-OP gefehlt. Auch wenn er zurück im Kader sei - "er gehört zu den Jungs, die noch keine Vorbereitung haben."

"Luxusproblem" bei Rechtsverteidigern

Angesprochen auf Raphael Guerreiro und Konrad Laimer sprach Kompany von einem "Luxusproblem" auf der Rechtsverteidiger-Position. "Mittlerweile sind das beide Rechtsverteidiger. Ich glaube nicht, dass ich dem ein oder anderen mehr vertraue in einer Situation." Ob der eine oder der andere am Platz ist, spiele für Kompany keine Rolle - "ich hab volles Vertrauen in beide. Die haben das beide gut gemacht."

