TV Großwallstadt Handballer Kretschmer unter Doping-Verdacht Stand: 12.12.2024 11:01 Uhr

Beim TV Großwallstadt ist die heile Sport-Welt kurz vor Weihnachten dahin. Kapitän Nils Kretschmer steht unter Doping-Verdacht.

Kurz vor Weihnachten herrscht beim Handball-Zweitligist TV Großwallstadt große Aufregung. Denn ein Spieler des Vereins steht unter Dopingverdacht. Im Zuge der Ermittlungen hatte es schon am Dienstag Durchsuchungen an der Wohnung des Beschuldigten gegeben. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft München auf BR-Anfrage mit.

Keine Details zu laufenden Ermittlungen - Handball-Bundesliga suspendiert Kretschmer

Dabei handelt es sich um den 31-jährigen Kapitän Nils Kretschmer des Zweitligisten. Das hatten anfangs zwar weder Verein noch Staatsanwaltschaft wegen der laufenden Ermittlungen bestätigt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte lediglich, dass gegen den Beschuldigten K. ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Anwendung eines Dopingmittels geführt werde.

Doch am Mittwochabend folgte die Bestätigung von Kretschmer-Anwalt Felix Rettenmaier und die Meldung der Handball-Bundesliga. Kretschmer wurde den Angaben zufolge wegen eines Dopingverdachts "vorläufig" suspendiert - nach einer Information der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA). Dies entschied das Präsidium der Handball-Bundesliga (HBL) am Mittwoch einstimmig. Der Kapitän von Großwallstadt sei mit sofortiger Wirkung "von jeglicher Teilnahme an Wettkämpfen, Trainings oder anderen sportlichen Aktivitäten ausgeschlossen", hieß es in einer HBL-Mitteilung. Der Ausschluss gelte, bis eine endgültige Entscheidung im folgenden Disziplinarverfahren vorläge.

Als Handball-Influencer erfolgreich

Das ist durchaus pikant. Schließlich ist Kretschmer der bei weitem bekannteste Spieler des Handball-Zweitligisten. Er hat als Handball-Influencer allein bei Instagram rund 416.000 Fans. Regelmäßig gewährt der gebürtige Lübecker dort einen Blick hinter die Kulissen oder postet Bilder von Mode-Shootings.

2012 hatte er einen Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen und mit den Mannheimern den Titel im EHF-Pokal geholt. Über Stationen in Großwallstadt, TV Bittenfeld und den HC Elbflorenz landete er in dieser Saison wieder bei den Unterfranken.

Verein unterstützt Ermittlungen und hofft auf schnelle Aufklärung

Laut Bild-Zeitung kam es in Obernburg (Lkr. Miltenberg) zu den Durchsuchungen. Das ist auch der Wohnort von Kretschmer. Weiter berichtet die Bild, dass dabei Substanzen gefunden worden seien, angeblich Testosteron im niedrig dosierten Bereich.

Der Verein wollte sich zu den Vorkommnissen nicht äußern und verwies auf seine juristische Vertretung. "Die Staatsanwaltschaft München ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Antidopinggesetz und das Arzneimittelgesetz gegen einen Spieler der TV Großwallstadt GmbH", teilte Rechtsanwalt Steffen Salvenmoser mit und erklärte, dass die Ermittlungen nicht gegen den Verein, weitere Teamkollegen oder sonstige Beschäftige gerichtet seien. "Der TVG wird die Ermittlungen unterstützen und hofft auf eine schnelle Aufklärung der Vorwürfe", hieß es weiter.

